Населению страны предложили дождаться признания от самого лидера России

Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается самопиаром и пустой болтовней, представив список из вероятных преемников президента России Владимира Путина. Свой комментарий эксперт дал в интервью изданию НСН.



По его мнению, на подобные заявления не стоит обращать внимания и как-то серьезно на них реагировать. Жириновский вбрасывает такие громкие суждения каждый раз, когда о нем забывают, считает тележурналист. Одновременно, Познер отдал должное искусству пиара Владимира Вольфовича.

Журналист убежден, что нет смысла гадать, кто же будет преемником Путина.

"Это такая спекуляция, абсолютно пустое. Вот когда Путин назовет какую-то фамилию, тогда будет о чем говорить. Пока это болтовня", – резюмировал Познер.

Ранее Жириновский составил свой список возможных преемников Путина. В него вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, бывший президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом лидер ЛДПР, выступая в эфире "России 1" не исключил, что будущим президентом РФ в 2024 г. станет он сам.

Комментируя прогноз Жириновского голос Кремля Дмитрий Песков сегодня заметил, что тема преемников Путина всегда вызывает "живой интерес на политическом небосклоне России". По словам пресс-секретаря главы государства, мнение известного политика сделаны на основе "богатейшего политического опыта", передает РИА "Новости".

