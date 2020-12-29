Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Служба безопасности Незалежной заявила о проведении операции по задержании неких агентов, которые якобы пытались совершить кражу чертежей "секретной" противокорабельной ракеты "Нептун". В ведомстве отметили, что "одного агента ФСБ" поймали при попытке передачи иностранной стороне указанной документации по ракетному оружию.
Всего же, передает пресс-служба СБУ, украинские спецслужбы смогли задержать 11 лиц, которые причастны, согласно приведенным данным, к нескольким агентурным сетям, отмечается на официальном портале госструктуры Незалежной.
Украинская сторона называет противокорабельные комплексы "Нептун" своим "супероружием". А в военно-морских силах Украины ранее заявили, что разработка вооружения стала прорывом отечественного ракетостроения. Сама Незалежная, считают в Киеве, входит в малочисленный круг стран, располагающих необходимыми мощностями для создания подобных ракет.
Бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов ранее заявлял, что "Нептун" может в считанные минуты уничтожить дотла корабли ВМС РФ в Черном море, а также взорвать Крымский мост, передает РИА Новости.
Ранее военный эксперт Тарас Чмут заявил, что за громкими заявлениями украинской стороны о создании "Нептунов" кроется неуверенность военного командования Незалежной: тягачи для указанной системы ранее выпускались заводом "КрАЗ", однако предприятие давно уничтожено. Теперь придется переустанавливать "Нептуны" на чешское шасси, для чего потребуются новые испытания.
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций