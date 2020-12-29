Байден спровоцирует обострение в Крыму и Донбассе

Байден спровоцирует обострение в Крыму и Донбассе
Джо Байден. Фото: Harry E. Walker/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Для новой администрации Белого дома фигура Зеленского не является столь токсичной, как Порошенко, но он также чужд демократам

С приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена в 2021 г. может обостриться ситуация вокруг Крыма и Донбасса, т.к. влияние Вашингтона на Киев, скорее всего, усилится. С таким мнением выступил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Ukrlife".

"Думаю, что в следующем году может обостриться ситуация на Востоке Украины. В части Крыма, прежде всего, и, во вторую очередь, – в части Донбасса", – заявил эксперт.

Он предположил, что с приходом к власти в Штатах Байдена усилится внешнее давление на Незалежную со стороны американцев при ослаблении влияния на Киев коллективного Брюсселя. В первую очередь, это связано с тем, что у ключевого игрока на европейском континенте Германии грядущей осенью должны состояться выборы в бундестаг. А значит, немцам будет не до украинцев.

Бортник полагает, что бывший президент Украины Петр Порошенко не получит никаких дивидендов от смены руководства в США, поскольку для Байдена является токсичной фигурой. Новая администрация Белого дома не захочет дать повода республиканцам напомнить демократам о коррупции, связанной с сыном избранного американского лидера на территории Незалежной.

Другое дело отношения с действующим украинским президентом.

"Я думаю, что демократы оценили то, что (Владимир) Зеленский все же не подыграл (Дональду) Трампу, не дал Трампу до конца разыграть карту Байдена, украинскую часть этой карты", – сказал политолог.

При этом Бортник не исключил, что для американских демократов Владимир Александрович будет чуждой фигурой, т.к. его считают ставленником местных олигархов.

Церемония инаугурации Байдена должна состояться 20 января.

Ранее экс-депутат Верховной рады и бывший министр транспорта Евгений Червоненко дал неутешительный прогноз на 2021 год для Украины. По его мнению, страна может погрузиться в кровавый хаос на фоне тяжелой ситуации в экономике страны и эпидемии коронавируса. Он напомнил, на руках украинцев полно оружия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Гость
Правильно! Скоро московии будет расплата: приедут на Абрамсе на красную площадь наши и дадут им прочухаться и демократия везде настанет, как Байден любит. Ведь Байден это наше все: по утрам старичок просыпается и думает: а как там пенсионеры в братской стране? Все ли у них хорошо?
Ваши это кто? Скакуасы в обосранных шароварах с кастрюлями на голове?)) Вы братская страна для пиндосов?))))))))))))))))))) Вы просто маленький придаток ненависти пиндосов к России, сами по себе вы вообще ничего не представляете и на ваших пенсионеров ему даже <цензура> лень!
Гэтьман всея Америки
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На Россию не действует ни политика кнута, ни пряника. Не тот случай. Хорошо против того и другого привита.Нужен только зраднык типа Горбачева. Был один, но он увы в своих труселях запутался.
Гость
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Правильно! Скоро московии будет расплата: приедут на Абрамсе на красную площадь наши и дадут им прочухаться и демократия везде настанет, как Байден любит. Ведь Байден это наше все: по утрам старичок просыпается и думает: а как там пенсионеры в братской стране? Все ли у них хорошо?
Гость
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Jamison
Всё уже давно спровоцировано. И нечего тут изобретать велосипед. Главный провокатор слился в бункере. Сидит там как клещь впившись в заветное кресло.
Та отож. Крым сперли, в Лугандоне танков больше, чем в Бундесфере, а Байден будет провоцировать.
Jamison
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Всё уже давно спровоцировано. И нечего тут изобретать велосипед. Главный провокатор слился в бункере. Сидит там как клещь впившись в заветное кресло.
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