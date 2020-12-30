В своей политике те не гнушаются оперировать выдумками

В Крыму резко ответили на заявление структуры ООН по поводу того, что для представителей организации якобы закрыт доступ на полуостров. С осуждением действий международного ведомства выступил руководитель парламентского комитета республики по народной дипломатии Юрий Гемпель.



Высокопоставленный госслужащий назвал враньем слова, прозвучавшие из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Там сообщили, что не против проверить ситуацию с обеспечением водой на полуострове, да якобы никак не могут туда попасть.

Такое заявление сделала представительница Управления Лиз Троссел. Ее слова Гемпель назвал "беспрецедентный ложью, которая полностью дискредитирует ООН".

Дипломат напомнил, что крымские власти неоднократно приглашали представителей этой организации с тем, чтобы они могли оценить действия Украины, которая отрезала полуостров от водообеспечения. Но они так и не удосужились явиться, передает РИА "Новости".

Кстати, недавно в Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды. Незалежная не прекращает нарушать международные нормы