На Украине пообещали России устроить "адские" разборки по Крыму

На Украине пообещали России устроить "адские" разборки по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКак Моська на Слона: в Крыму высмеяли очередные пугалки Украины
В Незалежной планируют новую атаку на нашу страну в будущем году

Известный своими странными высказываниями глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опять угрожает России. На этот раз высокопоставленный украинец обещает многократно усилить прессинг нашей страны по теме Крымского полуострова. Такие планы официальный Киев строит на будущий год.

Министр Незалежной заявил, что ситуация вокруг воссоединившегося с Россией региона должна стать "адской темой" для Москвы. По мнению поверившего в себя политика, Украине ничего не стоит серьезно подпортить жизнь нашей стране.

В беседе с журналистами украинского издания "ТСН" Кулеба также поделился своими фантазиями по поводу будущего Крыма. Так, министр уверен, что придет тот день, когда над Симферополем будет развеваться украинский флаг.

Воздействовать на Россию киевский режим планируют за счет "крымской платформы", отмечает телеканал "360". Эту, пока не совсем понятную конструкцию, украинцы называют переговорной площадкой, на которой якобы будут обсуждаться пути "возвращения" региона в состав Украины.

К слову, недавно Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса" гибридным оружием".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Этот Кулёма у Парубия не украл ли справку? Очень похоже:))
Гость
Ответить
Гость
"В Незалежной планируют новую атаку на нашу страну..." - неужто заср...ными шароварами закидают?!
Бррррраво!
Гость
Ответить
Откровение хохла
Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было русскому больней

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было русскому больней

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было русскому больней!

Вот Ленина я повалил
А жизнь моя всё веселей
Назло свою жену убил
Чтоб было русскому больней

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было русскому больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было русском
"В Незалежной планируют новую атаку на нашу страну..." - неужто заср...ными шароварами закидают?!
Гость
Ответить
Откровение хохла
Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было русскому больней

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было русскому больней

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было русскому больней!

Вот Ленина я повалил
А жизнь моя всё веселей
Назло свою жену убил
Чтоб было русскому больней

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было русскому больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было русском
Браво!
Гость
Ответить
забавный такой. Напомнил мне Грута из героев галактики, у того одна мантра "Я есть Грут", и у этого примерно такая же: "я себе <цензура> на британский флаг порву (в прямом смысле слова), пускай Россия страдает"
Гость Брухман
Ответить
Гость
Нормальные вместе с идиотами не могут сосуществовать.
страна группового идиотизма....все скачут....в европу...Пусть скачут лишь бы не плакали.
Гость
Ответить
Дебил
Гость
Ответить
эти тупые дебилинцы все никак не успокоятся
Откровение хохла
Ответить
Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было русскому больней

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было русскому больней

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было русскому больней!

Вот Ленина я повалил
А жизнь моя всё веселей
Назло свою жену убил
Чтоб было русскому больней

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было русскому больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было русском
Гость
Ответить
Д
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