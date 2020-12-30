МИД сообщил о решении послу Соединенного Королевства

В России дополнили черный список британцев. Число тех, кому нельзя посещать нашу страну, стало больше. Таков ответ на "недружественные действия" Туманного Альбиона.

Перечень фамилий составлен в МИД РФ. Ведомство уже сообщило о решении послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт.

На этот шаг Россия пошла из-за принятия властями Британии "неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан РФ" за их якобы причастность к произошедшему с Алексеем Навальным.

В расширенном списке указаны участники "нагнетания антироссийской санкционной активности", отметили во внешнеполитическом ведомстве. Диппредставителю Соединенного Королевства передали соответствующий документ.