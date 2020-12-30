США добились от Турции переговоров по С-400

США добились от Турции переговоров по С-400
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Двусторонняя рабочая группа уже создана

Турция и США договорились обсудить проблему покупки Анкарой российских зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в среду, 30 декабря.

"Сформирована совместная рабочая группа с США по С-400, начаты технические переговоры",

цитирует Чавушоглу "Интерфакс".

Вашингтон изначально был против контракта Анкары и Москвы на поставки С-400, предлагая турецкому командованию купить американские ракетные комплексы ПВО Patriot. Анкары настаивала на своем праве возводить собственную оборону самостоятельно. После того, как сделка по С-400 была оплачена, США ввели санкции против Турции.

В Анкаре резко отреагировали на американские санкции, подчеркнув, что такими мерами Вашингтон не вынудит ее отказаться от С-400. Возможно, на переговорах США рассчитывают склонить партнера по НАТО к компромиссу.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что С-400 не совместима с системами альянса.

Николай ВИКТОРОВ

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