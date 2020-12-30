Глава МИД РФ своеобразно пошутил в адрес представителей СМИ

Сергей Лавров иронично высказался в заключение пресс-конференции с министром иностранных дел Ливии Мухаммадом Сиялой, которая проходила в среду, 30 декабря. Он пошутил с журналистами про 2021 год.

Работники СМИ могут быть уверены, что без работы точно не останутся. Это связано со сложившейся в мире обстановкой, улыбнувшись, сказал глава российского МИД РФ.

И добавил, что с трудоустройством никаких проблем не будет, а под конец российский министр пожелал всем присутствующим здоровья в Новом году.

До этого у Сергея Лаврова прошли переговоры с главой МИД Ливии Мухаммадом Сиялой. Эта встреча своевременна, ведь проходит, "когда решается судьба вашей страны", сказал он коллеге.

Ранее министр иностранных дел России добавил немного юмора в обсуждение острых политических тем. На вопрос об обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта Сергей Лавров ответил советским анекдотом об армянском радио.

