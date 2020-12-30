Ментальное здоровье некоторых чиновников Незалежной вызывает сомнения

На Крымском полуострове оценили скандальное высказывание украинского министра о том, что в будущем году Незалежная устроит "адские" разборки с нашей страной по теме вернувшегося в родную гавань региона. По словам вице-спикера крымского Госсовета Ефима Фикса, такие заявления могут вызывать лишь смех и сожаление.



Комментируя высказывание Дмитрия Кулебы, крымчанин вспомнил известную шутку о Наполеоне в психушке. Тяжелобольные люди с манией величия нередко рассказывают о великих прожектах, которым никогда не суждено претвориться в жизнь.

Фикс с притворным удивлением напомнил, что сейчас наступил зимний период и непонятно, почему у украинского чиновника началось обострение – обычно психически нездоровые люди начинают буянить осенью или весной, пишет "Российская газета".

Политик также предложил представителям киевского режима вспомнить басню Крылова о Моське и Слоне. По наблюдениям Фикса, Украина даже не дотягивает до героини популярного произведения – в отличие от заливисто гавкающей на мощного Слона Моськи, Незалежная способна лишь озлобленно тявкать.

Напомним, сегодня было обнародовано заявление главы МИД Незалежной о том, что посредством "крымской площадки" Киев усилит давление на нашу страну в будущем году.