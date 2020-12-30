СМИ: Путин пойдет на сближение с Китаем для оказания давления на США

СМИ: Путин пойдет на сближение с Китаем для оказания давления на США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Координация двух стран в военной сфере поставит крест на стратегических интересах Белого дома

За последние десять лет РФ серьезно расширила экономическое взаимодействие с Китаем, входящим в тройку ведущих глобальных импортеров. После событий 2014 года Запад ограничил для России доступ к капиталу своих финансовых институтов, поэтому Кремль обратил свой взор на Пекин.

КНР выступила одним из источников финансирования в страховании "Ямала СПГ", стоимость которого составила 55 млрд долларов. Пекин также включил зоны российской Арктики в свой Северо-Восточный проход, назвав его "Полярным шелковым путем", а Москва вложилась в модернизацию китайской армии. 14% экспортируемой в Китай продукции ВПК приходилось на РФ, включая ЗРК С-400 и многоцелевые истребители Су-35. Также российские специалисты оказывают КНР помощь в создании систем раннего предупреждения для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Как пишет американский портал Military.com, президент России Владимир Путин, выступая на последнем "Валдае", заявил, отвечая на вопрос о возможности создания военной коалиции с Китаем, что такой вариант событий вполне вероятен. Союз двух государств позволит получить больше рычагов воздействия на Вашингтон. Главная выгода заключается в минимизации экономических и санкционных мер США против восточного блока.

Стратегическое взаимодействие РФ и Китая также создаст проблемы для американских ВМС – если Китай получит доступ к тихоокеанским портам России, то американцам не удастся в дальнейшем нарастить силы в западной части Тихого океана.

Ранее авторы издания The Trumpet заявили, что сближение РФ и Китая началось после окончания холодной войны, а усиление взаимодействия обеих стран вселяет тревогу.

Егор МАЛКОВ

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Китайскому дракону нужно только открыть пасть, чтобы проглотить добровольно идущему к нему жертве.
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