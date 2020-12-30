Экс-премьер Украины раскрыл тайну мести Порошенко

Экс-премьер Украины раскрыл тайну мести Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европейский суд исправил свою ошибку в отношении бывшего главы кабмина Незалежной

Бывший премьер министр Украины Николай Азаров в правительстве свергнутого в 2014 г. президента страны Виктора Януковича заявил, что Петр Порошенко, ставший руководителем государства после госпереворота, лично добивался введения в отношении него европейский санкций из чувства мести. Об этом политик написал в своем "Фейсбук".

"Это была месть с того момента, когда он работал министром в моем правительстве. Я неоднократно обращал внимание на его неудовлетворительную работу и впоследствии настоял на его снятии с должности", – отметил бывший глава украинского кабмина.

Азаров утверждает, что все европейские рестрикции в его адрес были приняты исключительно на основании заявлений Петра Алексеевича.

"Эти процедуры не обоснованы, не существует никаких доказательств, и они нарушают принципы правильного судопроизводства. Но так было", – подчеркнул политик.

Ранее на этой неделе Европейский суд принял решение о снятии с Азарова всех наложенных на него с 2014-го ограничительных мер, пишет "Свободная пресса".

В декабре Николай Янович, комментируя высказывания первого президента Незалежной Леонида Кравчука о том, что Россия ослабла, "по швам трещит" и потеряла влияние на постсоветском пространстве, призвал относиться к словам Макаровича с пониманием из-за его преклонного возраста.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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