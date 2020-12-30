Зеленскому грозит импичмент

Зеленскому грозит импичмент
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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На Украине считают, что президент перешел за грань своих полномочий

Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от работы. Однако в инстанции заявили, что лидер Незалежной сделал то, что не находится в рамках его полномочий. Это спровоцировало разговоры об импичменте главы государства. 

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в том, что он дал ложные показания. На время разбирательств судью и отстранили, но не лишил работы насовсем. На Украине также возбуждены уголовные дела против него – там считают, что он по собственной воле занял кусок земли в Крыму, а заодно подозревают в госизмене. Сам Тупицкий считает, что на него давят. 

Скандал между Зеленским и КС начался после того, как ведомство  решило сделать недействительной статью, которая предполагает наказание за недостоверное декларирование. Также из-за действий КС был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что негативно сказывается на антикоррупционной реформе. На ней настаивает ЕС для принятия Украины в свои ряды. Зеленский этому не обрадовался и призвал Раду уволить действующий состав КС, а также отменить эти решения. В суде заявили, что действия президента носят признаки конституционного переворота, передает РИА "Новости". 

После сегодняшних событий партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявила, что Зеленский нарушил нормы Основного закона. Как говорится в заявлении, у главы Украины не было права отстранять Тупицкого от работы. Данное решение стало основанием для импичмента, считают в партии. Там призвали рассмотреть этот вопрос. 

Украинский политолог Михаил Погребинский также отметил в разговоре с изданием "Взгляд", что действия Зеленского могут стать основанием для его увольнения. 

Полина ИВАНОВА

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