Желаниям россиян не суждено сбыться, считает ведущий

Предстоящий для россиян год едва ли станет утешительным из-за смены власти в Соединенных Штатах, рухнувшей российской экономики и пандемии. Соответствующее заявление сделал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Вакцинация, совсем недавно развернувшаяся в Москве, сможет завершиться в лучшем случае лишь к концу лета 2021 года – речь идет обо всем мире. А экономические последствия будут расти снежным комом, считает журналист.

Таким образом, заключил Соловьев, оснований для оптимизма на предстоящий год нет, а желаниям не суждено сбыться. Журналист вспомнил главное высказвание Зины, героини советской повести "Завтра была война" Бориса Васильева, которая заявила, что 1940-й год стал тяжелым из-за високосности, а следующий, 1941-й, должен непременно стать хорошим и удачным, однако именно в это время и началась Великая Отечественная война.

Прогнозом поделился и публицист Анатолий Вассерман. Телеэрудит заявил, что современная великая депрессия длится еще с 2008 года, а республиканец Дональд Трамп в свое время пришел к власти из-за того, что обещал демонтировать сложившуюся систему. Однако избранный круг, который не видел в этом выгоды, развернул против действующего президента США целую кампанию по свержению.

Прошедший год из-за пандемии продемонстрировал, что из сложившейся ситуации нужно выходить как можно скорее, опираясь на здравый смысл, а не на чуждые догматы, заявил Вассерман. В таком случае рациональные решения приведут к благоприятному развитию ситуации, о чем эксперт заявил в интервью газете "Взгляд".

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