Россия заинтересована в ускоренном транзите власти в Белоруссии - СМИ

Россия заинтересована в ускоренном транзите власти в Белоруссии - СМИ
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
Батька стал слишком скользким партнером для РФ

Александр Лукашенко является для Кремля довольно неоднозначной фигурой и крайне неудобным партнером, с которым невозможно сотрудничать. А после президентской кампании в августе 2020 года вся выгода взаимодействия с белорусским лидером и вовсе пропала, считает обозреватель "Коммерсанта".

Как пишет издание, преемник действующего главы Белоруссии может отказаться от соглашений с российской стороной, ссылаясь на нелегитимность своего предшественника. Однако Москва прекрасно это осознает. По этой причине, заявили представители государственных структур, Кремль заинтересован в ускорении транзита передачи власти в Белоруссии.

В настоящее время транзит еще можно проконтролировать, учитывая низкую вероятность того, что Запад может вмешаться в процесс передачи президентских полномочий. Именно поэтому президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров на регулярной основе напоминают Лукашенко о том, что последний обещал провести реформу и новые президентские выборы.

Однако в правительственных кругах есть круг, выступающий за иной подход к решению проблемы. Эти представители аппарата считают, что необходимость в конституционной реформе отсутствует, так как наделение белорусского парламента дополнительными полномочиями создаст благоприятную почву для появления партий, ориентированных на Евросоюз. По этой причине ограничивать президента не следует. Достаточно лишь отставки Лукашенко.

Таким образом, пишет "Коммерсант", Белоруссия останется одной из основных российских повесток в 2021 году.

Ранее экс-советник польского МИД Мариуш Швидер заявил, что через 10-15 лет Белоруссии гарантировано процветание за счет сближения с Россией и Европой, однако вступать в Евросоюз республика не станет, чтобы не портить отношения с Москвой.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Лукашенко сделал все что мог за время своего Президенства-
. Порядок в республике,порядок на улицах,гулять,спокойно можно хоть ночью,все предприятия работают!!! но его отношение с Россией вызывало у Всех Россиян очень большие подозрения в его искренности. И это неоднократно было доказано. Двойная модель его повидения подтверждена неоднократно!!! Поэтому пришло время его поменять?! Хотелось бы верить, что Россия и и народ Белоруссии сделают правильный выбор. Спасибо,что прочли.
Вячеслав Москва
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“Пока последний омоновец мне не скажет: «Уходи», я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу” - сказал Лукашенко, посетив отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Так что, колхозник сам не уйдёт.
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