Президент Армении рассказал о новогоднем подарке Путина

Лидер РФ вспомнил легенду советской разведки

Президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Армена Саркисяна с наступающим Новым годом и Рождеством и подарил ему коллекцию сувенирных почтовых марок. Об этом сообщает пресс-служба президента кавказской Республики.

Отмечается, что марки посвящены Герою Советского Союза разведчику Геворку Вартаняну, принимавшему участие в составе спецгруппы в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции в 1943 году.

По данным радио Sputnik, Саркисян дружил с легендарным полковником и его супругой Гоар Вартанян, которая также служила в разведке.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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