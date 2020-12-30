Санду ждет приглашения Путина в Москву

Санду ждет приглашения Путина в Москву
Майя Санду. Фото: Cristian Cristel/Xinhua/www.globallookpress.com
Новый молдавский лидер желает восстановить экспорт страны в РФ

Президент Молдавии Майя Санду, ранее наговорившая много слов о нежелательности нахождения российских миротворцев в Приднестровье, а также о планах отказаться от сотрудничества с ЕАЭС, вдруг заявила, что собирается выстраивать отношения с Москвой. Об этом она поведала в среду, 30 декабря, телерадиокомпании DW.

Глава государства отметила, что у Кишинева весьма серьезная повестка по отношению к Москве.

"У нас есть много вопросов, над которыми мы должны работать. Например, торговля. Мы хотим полностью восстановить наш экспорт в Россию. Это и проблемы людей, которые работают в России. Нам нужно создать хорошие условия для них, решить вопросы социального обеспечения", – сказала Санду.

При этом она снова акцентировала внимание на проблеме конфликта в Приднестровье. Политик назвала население ПМР гражданами Молдавии, а значит Кишинев должен удостовериться, что там соблюдаются все их права. Она выразила желание сблизить людей Приднестровья и Молдавии.

"Мы должны сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра в один прекрасный день увидели, что качество жизни на правом берегу лучше", – заметила Санду.

Одновременно откровенно прорумынский президент молдаван, лишившая в один момент официальный сайт главы государства молдавского языка, заменив его именно румынским, сразу после своей инаугурации, не смогла ответить толком, что она собирается делать с населением ПМР с российскими паспортами на руках. Зато подчеркнула, что поедет в Москву, если поступит из Кремля приглашение.

Пока же, напомним, Санду первый свой зарубежный визит должна совершить на Украину, из которой все активнее звучат голоса убрать из Приднестровья миротворцев РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Эта румынская подстилка хочет, как и все бывшие республики, заниматься русофобией и зарабатывать на России.
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