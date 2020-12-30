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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий использование речной акватории внутренних вод Незалежной для судов, которые ходят под флагом РФ.
Как отмечает пресс-служба администрации президента Украины, под запрет для кораблей попали крупнейшие водно-транспортные артерии Незалежной, включая Днепр, Дунай и Днестр.
Документ также затронул правила судоходства на указанных участках, установив порядок использования речных путей.
"Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", – отмечается на официальном сайте президента Украины.
Ранее сообщалось о том, что судебная власть Незалежной приняла решение о заочном аресте десятков судов РФ, входящих в порты Крыма.
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