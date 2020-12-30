Зеленский закрыл для российских судов реки Украины

Внутренние воды Незалежной заблокированы для "оккупанта"

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий использование речной акватории внутренних вод Незалежной для судов, которые ходят под флагом РФ.

Как отмечает пресс-служба администрации президента Украины, под запрет для кораблей попали крупнейшие водно-транспортные артерии Незалежной, включая Днепр, Дунай и Днестр.

Документ также затронул правила судоходства на указанных участках, установив порядок использования речных путей.

"Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС", – отмечается на официальном сайте президента Украины.

Ранее сообщалось о том, что судебная власть Незалежной приняла решение о заочном аресте десятков судов РФ, входящих в порты Крыма. 

Егор МАЛКОВ

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