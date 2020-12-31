Порошенко признался в подготовке провокации против России из-за MH17

Порошенко признался в подготовке провокации против России из-за MH17
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины объявил себя организатором плана по задержанию россиян в Минске

Петр Порошенко заявил, что операция по задержанию 33 россиян была спланирована им лично еще в 2018 году. Так на тот момент действующий президент собирался "наказать" Россию за ситуацию со сбитым "Боингом" MH17. 

Напомним, в конце июля под Минском задержали сотрудников предположительно ЧВК "Вагнер", которые по подозрению белорусских спецслужб планировали провокации в республике перед президентскими выборами. Позже оказалось, что наводку на россиян Белоруссия получила из Украины. Киев намеревался добиться от Минска высылки мужчин, чтобы наказать за "участие в войне", однако сделать этого не вышло.

Экс-президент Украины заявил в эфире "5 канала", что к срыву операции причастны "конкретные лица". Он потребовал организовать расследование и отстранить всех, кто причастен к подобному, поскольку, как он уверяет, эти люди совершили "государственную измену". 

По его заявлению, все планировавшие задержание "вагнеровцев" сотрудники являются украинскими героями, и нельзя прекращать попытки наказать виновников катастрофы с MH17, пишет URA.RU

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя, во время оккупации, а и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – призвал он.

Ранее экс-премьер Украины рассказал о мести Порошенко Януковичу.

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Уверен, что он скоро признается в том, что по его приказу сбили самолет, спутали с самолётом президента. Цвета такие же. Главное что бы клоуна скорее выбросили на помойку, разыграли перед выбором народ украины, подставим как бы против Порошенко клоуна, что бы не выиграли настоящие жители патриоты украины, а осталась у власти бандеровская мразь.
Акиншин В.Н.
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Ну слава Богу, что признался, а <цензура> Межд.СУТ, пара Младича ш выпускать, и таким места.
Гость
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На огромный кол п-са! 100 раз!
Гость
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дык парашу первого на эту скамью и посадить
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