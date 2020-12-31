Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы

Ангела Меркель в честь Нового года обратилась к жителям Германии. Канцлер ФРГ заявила, что уходящий год еще никогда не был таким тяжелым, а люди не ждали грядущего с более сильной надеждой. Кроме того, поздравление от нее нация, вероятнее всего, слышит в последний раз, поскольку она не планирует выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах в сентябре.

"Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью", – приводит ее слова РИА "Новости".

В остальном Меркель посвятила свое обращение теме пандемии и связанным с ней событиям. По ее словам, из-за новых особенностей приходилось принимать важные решения, на правильность которых можно было только надеяться. Она подчеркнула, что важно не забывать, как много близких люди потеряли во время пандемии.

Ангела Меркель в перспективе может обратиться с поздравлением к народу и в следующем году, однако это произойдет в том случае, если после сентябрьских выборов новый канцлер не успеет вступить в должность из-за длительных коалиционных переговоров – в Германии они могут затянуться на несколько месяцев.

Слухи об уходе Меркель ходили давно, однако официального подтверждения от канцлера не было. Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос, будет ли скучать по Ангеле Меркель, с которой, к слову, у него установились довольно тесные личные отношения.