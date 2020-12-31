Ранее белорусский президент пообещал, что поделится частью своих полномочий с другими органами власти

После президентских выборов 9 августа Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться частью полномочий с другими органами власти Белоруссии. Сделать это лидер собирался с помощью внесения изменений в Конституцию – их план должен был обсуждаться на Всебелорусском народном собрании в 2021 году. Однако сегодня президент заявил, что ВСН менять конституционные нормы не имеет права.

Как передает "БелТа", общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ, Лукашенко сообщил, что никакими полномочиями по смене конституционных норм ВСН обладать не будет.

"И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", – отметил он.

Также Александр Лукашенко заявил, что становиться председателем собрания, чтобы удержать власть, не собирается, поскольку у него и без этого есть все возможности остаться главой государства.

"Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания", – подытожил глава.

Всебелорусское народное собрание проходит каждые пять лет. В последний раз его проводили в 2016 году после выборов президента.