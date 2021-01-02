Лондон подключает Вашингтон к борьбе против Москвы и Пекина

Посол Великобритании в США Карен Пирс надеется, что Штаты окажут их стране поддержку в противодействии России и Китаю на мировой арене. Она считает, что нельзя допустить процветания "авторитарных режимов в мире".

Дипломат отметила, что сейчас Москва и Пекин представляют собой крупнейшие вызовы для Вашингтона и Лондона. По ее словам, очень важно в период восстановления после пандемии коронавируса объединить силы для полномасштабного противодействия. В интервью Bloomberg Пирс отметила, что нужно сделать так, чтобы "было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса".

По ее словам, никто не хочет однажды проснуться и понять, что теперь "китайские стандарты" действуют в сфере искусственного интеллекта и киберпространства, сравнив это с распространением ядерных технологий в 50-х годах. Она заявила, что новые технологии должны приносить пользу открытым рынкам.

Также Пирс рассказала, что уже общалась с представителями команды Байдена, однако непосредственного общения с кандидатом у нее не было.

Американские власти считают, что Россия и Китай являются главными угрозами для Соединенных штатов, поэтому они должны отвечать на вызовы этих стран в международном пространстве.