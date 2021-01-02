В Британии захотели "усмирить" Россию с помощью США

В Британии захотели "усмирить" Россию с помощью США
Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/www.globallookpress.com
Лондон подключает Вашингтон к борьбе против Москвы и Пекина

Посол Великобритании в США Карен Пирс надеется, что Штаты окажут их стране поддержку в противодействии России и Китаю на мировой арене. Она считает, что нельзя допустить процветания "авторитарных режимов в мире". 

Дипломат отметила, что сейчас Москва и Пекин представляют собой крупнейшие вызовы для Вашингтона и Лондона. По ее словам, очень важно в период восстановления после пандемии коронавируса объединить силы для полномасштабного противодействия. В интервью Bloomberg Пирс отметила, что нужно сделать так, чтобы "было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса".

По ее словам, никто не хочет однажды проснуться и понять, что теперь "китайские стандарты" действуют в сфере искусственного интеллекта и киберпространства, сравнив это с распространением ядерных технологий в 50-х годах. Она заявила, что новые технологии должны приносить пользу открытым рынкам. 

Также Пирс рассказала, что уже общалась с представителями команды Байдена, однако непосредственного общения с кандидатом у нее не было. 

Американские власти считают, что Россия и Китай являются главными угрозами для Соединенных штатов, поэтому они должны отвечать на вызовы этих стран в международном пространстве. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Китай уже обошёл американцев по производству и экономике, американские цифры не показывают что товар изготовлен в Китае, но он Эппл , американский, или Форд.
Америка осталась с самой огромной армией в мире, и это позволяет ей захватывать новые и новые стране Ирак и Сирия дают ей море нефти, которая просто халявная.
И это главная угроза миру, но посол бритов не говорит о том что Трамп всего второй президент который не начал новой войны, и за это его не навидят демократы.
Гость
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Интересно, а кем себя считают США?
Гость
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поздно пить боржоми.когда почки отвалились.
Гость
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Питарасы фашисткие
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