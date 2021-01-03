В Германии бьют тревогу после новых действий США против "Северного потока - 2"

В Германии бьют тревогу после новых действий США против "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Проект покидают ключевые игроки

Немецкий депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ситуация в энергетической сфере ФРГ катастрофическая, а отказ от российского проекта и вовсе станет для страны "самоубийством". Такое заявление он сделал на фоне принятия новых ограничений США против газопровода.

Напомним, 1 января Сенат впервые за время президентства Трампа смог обойти его вето и принять проект оборонного бюджета на 2021 год, в который также включены санкции против страховых компаний, способных выдать нужные финальные документы для ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Сразу после этого газопровод лишился одного из ключевых игроков – норвежская сертификационная компания DNV GL прекратила сотрудничество из-за опасения перед американскими санкциями, сообщило РБК. 

Гердт отмечает, что Германия сильно пострадала из-за "зеленой" политики – к примеру, из-за отказа от использования АЭС энергия в стране станет еще дороже. На фоне таких решений "Северный поток – 2" просто необходим, заявил он в интервью телеканалу "360". 

"Отказ от "Северного потока – 2" – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток – 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред", – сказал депутат.

Он выразил надежду, что в этом году политическим управлением в стране начнут заниматься новые люди, ставящие интересы своего народа превыше всего.

В сентябре в Германии должны пройти новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель участвовать в них отказалась, поэтому в стране должно появиться новое управляющее лицо.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Александр Кото
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Если в Германии политики по-прежнему считают, что для немцев "интересы США, а не Германии, превыше всего", то на существовании Германии как государства можно смело ставить точку и объявить Германию ещё одним штатом США. "Любить" надо свою страну, а не "чужую" Америку!
Гость
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Гость
Клизма Меркель довела страну и сваливает. Россия пойдет ко дну с гарантией качества.
Обломись. Германия ведущая страна Европы и найдет способы обойти эти санкции. В этом случае Европе этот поток более нужен чем даже России. И это Германия идет ко дну без потока а не Россия. Ну а штаты как была бандитская страна так ею и осталась.
Nina
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Если Германия будет прогибаться под США, а не думать своей головой, то никогда ей не видеть газа из "Северного потока-2".Придётся ей тогда закупать дорогой сжиженный газ в США.
Гость
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Клизма Меркель довела страну и сваливает. Россия пойдет ко дну с гарантией качества.
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