В Европе захотели отобрать российские территории

В Европе захотели отобрать российские территории
Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Условием для этого назвали договор 1920 года

В Эстонии потребовали от России отдать две территории – Ивангород, расположенный в Ленинградской области, и часть Печорского района Псковской области. Спикер парламента страны Хенн Пыллуаас указал, что основанием для этого являются условия Тартуского мира. 

Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность Эстонии. Однако после того, как страна вошла в состав Советского Союза, в 1940-ом году территории стали частью РСФСР. Россия признает Тартуский договор лишь в качестве исторического документа, но учитывает прописанные в нем договоренности. 

Пыллуаас настаивает, что документ действителен и по сей день, а также значится в сборнике действующих международных договоров ООН. 

"(Нужно) следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои собственные агрессивные геополитические планы. Повышение нашей обороноспособности и присутствия НАТО – основные приоритеты безопасности Эстонии", – передает его слова "Интерфакс".

Россия и Эстония ведут переговоры о границах много лет. В 2005 году после 10 летних переговоров странам удалось подписать пограничный договор, однако при его ратификации эстонская сторона включила в него пункт о действии Тартуского договора. Москва отреагировала на это как на попытку "зарезервировать" часть территорий и подпись отозвала. 

В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор. В Эстонии заявляют, что не намерены предъявлять России какие-либо территориальные претензии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Ничего одна Эстония не сможет сделать Если только с блоком НАТО а так шансов нет вернуть территории
Александр Кото
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Прибалты ещё вспомнили бы, что было на этих территориях до рождения Христа! А после 1920 года была ещё Вторая мировая война и, если б не Россия (тогда СССР), освободившая Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков, то от Прибалтики, и в частности от Эстонии как государства, остались бы "рожки, да ножки". Скажите спасибо России, что хоть что-то осталось!
ВладимирГость
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Государство Эстония,где оно находится что то на карте его не вижу.
Гость
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В Эстонии скоро один человек на 100 квадратных километров жить будет.
Народ давно свалил, и валит оттуда, а старые маразматики все пытаются привлечь к себе внимание.
Гость Из за бугра
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Правильно камрады! Слово то мое хочю дам ,чочу заберу!
Nina
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Хрен им в зубы, а не территория России.
Гость
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Конский болт на воротник, раскрытый
Гость
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болт с газовой резьбой.
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