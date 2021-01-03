Условием для этого назвали договор 1920 года

В Эстонии потребовали от России отдать две территории – Ивангород, расположенный в Ленинградской области, и часть Печорского района Псковской области. Спикер парламента страны Хенн Пыллуаас указал, что основанием для этого являются условия Тартуского мира.

Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность Эстонии. Однако после того, как страна вошла в состав Советского Союза, в 1940-ом году территории стали частью РСФСР. Россия признает Тартуский договор лишь в качестве исторического документа, но учитывает прописанные в нем договоренности.

Пыллуаас настаивает, что документ действителен и по сей день, а также значится в сборнике действующих международных договоров ООН.

"(Нужно) следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои собственные агрессивные геополитические планы. Повышение нашей обороноспособности и присутствия НАТО – основные приоритеты безопасности Эстонии", – передает его слова "Интерфакс".

Россия и Эстония ведут переговоры о границах много лет. В 2005 году после 10 летних переговоров странам удалось подписать пограничный договор, однако при его ратификации эстонская сторона включила в него пункт о действии Тартуского договора. Москва отреагировала на это как на попытку "зарезервировать" часть территорий и подпись отозвала.

В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор. В Эстонии заявляют, что не намерены предъявлять России какие-либо территориальные претензии.

