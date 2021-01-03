Оппозиция решила бороться с Лукашенко скрытыми методами

Оппозиция решила бороться с Лукашенко скрытыми методами
Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Первые дни года начались с новых протестных маршей в Минске

На улицы белорусской столицы снова вышли люди, требующие отставки Александра Лукашенко. Первые протестные акции начались в Белоруссии в новом формате: в отличие от всех предыдущих, эти оппозиция не анонсировала. 

Как пишет Onliner, люди стали выходить на улицы еще до рассвета. Шествие они начинали из дворов своих домов. Указывается, что из-за того, что марши перестали проводить в центре города, переместив их в микрорайоны, интернет больше не отключают. 

Также с утра вдоль проспекта Независимости выстраивались сторонники власти с красно-зелеными флагами, сообщает "Эхо Москвы". 

Как заявляют в МВД республики, обстановка в белорусской столице в воскресенье спокойная. Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за проведением несанкционированных митингов в Белоруссии. Сейчас милиция несет службу в усиленном режиме – ее мобилизовали на фоне новогодних праздников, пишет РИА "Новости". 

Оппозиция не признает результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и прихода к власти Светланы Тихановской. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Антинародную секту "белокраснобелых свидетелей витовта" АГЛ объявил по факту Вне закона!
Адептов секты штрафуют и садят на сутки, организаторам и активистам дают годы.
И что интересно - Народ Беларуси это УЖЕ не возмущает, а скорее Радует.
И никакие призывы диссидентов из-за бугра отклика в сердцах Беларусов не находят.
Песец бандеровцам и их рэвалюции!
Гость
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Если вы ходите вокруг своей «ёлочки» уже почти полгода, а Дед Мороз флегматично поплёвывает в вас с её вершины — это победа только над лишними калориями. А не над «диктатурой»!...
Гость
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Им хоть табуретку, но не Лукашенко, Полная безответственность за судьбы страны и людей, Просто еще один позор для Белоруссии,
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