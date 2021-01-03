Глава Ленобласти поставил Эстонию на место за посягательство на территорию РФ

Глава Ленобласти поставил Эстонию на место за посягательство на территорию РФ
Александр Дрозденко. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик предложил не "включать" историческую память избирательно

В России отреагировали на заявление спикера парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который в новогоднем обращении подчеркнул, что граница между двумя странами до сих пор определяется Тартуским мирным договором 1920 года. При этом Россия признает соглашение лишь в качестве исторического документа. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал эстонским коллегам "не включать" историческую память избирательно. 

Политик напомнил, что в течение многих веков чудская земля находилась в составе Руси и Российской империи. В официальном телеграм-канале Ленобласти напомнили, что Ивангородская крепость была построена еще Иваном III. При этом использовалась она как форпост Руси против шведов. 

Напомним, что между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании границы. В 2005 году сторонами все-таки удалось достигнуть соглашения и подписать договор, но при ратификации Таллин включил в него пункт о действии Тартуского договора. В ответ на это Москва отозвала подпись. 

В 2014 году главы МИД подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

При этом  Эстонии фактически потребовали от России отдать Ивангород, расположенный в Ленинградской области, и часть Печорского района Псковской области. Основанием для таких требований посчитали условия Тартуского мира. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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кто то штото сказал
ВладимирГость
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Предлагаю территорию,которую временно занимает группа людей под названием Эстония признать исторической частью России с включением её состав Ленинградской области.Проживающим на этой территории предложить гражданство России.Отказавшихся считать не гражданами страны с лишением их всех гражданских прав.
Гость
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Гость
Это все меняет!!!! Раз нет границы, это территория России! Что там эстонцы сказали...не расслышал!
" .. Раз нет границы, это территория.. " - ЭСТОНИИ !
Гость
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Это все меняет!!!! Раз нет границы, это территория России! Что там эстонцы сказали...не расслышал!
Гость
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У России губы не короче, ищь раскатали
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