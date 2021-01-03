Пока возобновлять сотрудничество они не намерены

Норвежская сертификационная компания DNV GL подтвердила, что не будет предоставлять свои услуги "Северному потоку – 2". Как объяснили представители компании журналистам, это связано со вступившими с нового года санкциями США против российского газопровода.

Американцы ввели рестрикции против всех компаний, которые оказывают услуги по проверке, инспекции или сертификации "Северного потока – 2". В DNV отметили, что прекращают любые работы с российским газопроводом с момента вступления санкций в силу и до тех пор, пока она будут действовать, пишет РИА "Новости".

Новые меры против СП-2 вступили в силу в начале этого года. Сенату США удалось впервые обойти вето Дональда Трампа и принять проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также включены санкции против российского проекта.

После этого в Германии забили тревогу, поскольку испугались, что отказ от "Северного потока – 2" для страны будет сравним с "самоубийством". Это связали с негативными последствиями, с которыми столкнулась ФРГ из-за "зеленой" политики.

Сейчас немецкий участок российского газопровода полностью завершен. В случае, если проект удастся достроить полностью, перед вводом в эксплуатацию ему потребуется пройти сертификацию. Какая компания будет оказывать эти услуги в связи с санкциями США пока неизвестно.