В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"

В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"
Фото: Axel Schmidt/dpa/www.globallookpress.com
Пока возобновлять сотрудничество они не намерены

Норвежская сертификационная компания DNV GL подтвердила, что не будет предоставлять свои услуги "Северному потоку – 2". Как объяснили представители компании журналистам, это связано со вступившими с нового года санкциями США против российского газопровода. 

Американцы ввели рестрикции против всех компаний, которые оказывают услуги по проверке, инспекции или сертификации "Северного потока – 2". В DNV отметили, что прекращают любые работы с российским газопроводом с момента вступления санкций в силу и до тех пор, пока она будут действовать, пишет РИА "Новости". 

Новые меры против СП-2 вступили в силу в начале этого года. Сенату США удалось впервые обойти вето Дональда Трампа и принять проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также включены санкции против российского проекта. 

После этого в Германии забили тревогу, поскольку испугались, что отказ от "Северного потока – 2" для страны будет сравним с "самоубийством". Это связали с негативными последствиями, с которыми столкнулась ФРГ из-за "зеленой" политики. 

Сейчас немецкий участок российского газопровода полностью завершен. В случае, если проект удастся достроить полностью, перед вводом в эксплуатацию ему потребуется пройти сертификацию. Какая компания будет оказывать эти услуги в связи с санкциями США пока неизвестно. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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имюллеру капут страфстуйти Хохлы
Гость
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а чего-своих сертификационных компаний нет? Не нравится наш сертификат-сосите ноги! Делов то!
Гость
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сдравсти я тоше исбаку
Гость
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Гость
Северный поток не нужен достраивать и тогда нечем будет делать ракеты которые Путин угрожает постоянно миру
Боги! Что за бессвязный набор слов?
СП не нужен? Хорошо. но что ж немцы то так так за него уцепились?
Я так понял Путин лично делает ракеты из газа?
Гость
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Северный поток не нужен достраивать и тогда нечем будет делать ракеты которые Путин угрожает постоянно миру
Гость
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Очко сыграло у голубых
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