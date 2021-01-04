Кто поможет достроить "Северный поток – 2": Новак высказался о завершении проекта

Кто поможет достроить "Северный поток – 2": Новак высказался о завершении проекта
Фото: Nord Stream 2/www.globallookpress.com
Российский вице-премьер уверен в успехе предприятия

Александр Новак заявил, что достроить "Северный поток – 2" Россия сможет при поддержке европейских стран. В Евросоюзе уверены в выгоде проекта, отметил вице-премьер. При этом он добавил, что американские санкции против газопровода – это протекционизм. Не раз говорилось о том, что, усиливая давление на Россию и ее партнеров по части строительства "Северного потока – 2", США пытаются протолкнуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок и вытеснить нашу страну. Об этом Новак заявил в интервью РБК.

Как стало известно ранее, норвежская компания DNV GL подтвердила, что не будет оказывать услуги по сертификации газопровода. Это связано с новым законодательством США. С нового 2021 года рестрикции грозят всем компаниям, которые будут участвовать не только в строительстве, но и в сертификации и тестировании "Северного потока – 2".

О санкциях США ранее высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их рейдерской атакой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Ну нет у Америки возможности заменить российский газ своим. Просто нет ни газа, ни мощностей, ни кораблей. А вот разорить Газпром и сделать Германии "козью морду" - это легко. Зачем? Да слишком немцы развитые стали...То ли дело Речь Посполитая! От моря до моря! Да и газа им хватит.
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