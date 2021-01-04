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Центральный уголовный суд в отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.
Судья объяснила отклонение запроса опасением за психическое здоровье обвиняемого, передает РИА "Новости".
Напомним, что основателя WikiLeaks задержали в 2019 году по запросу американской стороны. Вскоре после начала слушания по вопросу об экстрадиции Вашингтон предъявил Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров в США.
В случае экстрадиции мужчине грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
При этом американская сторона не раз заявляла, что в случае отказа Британии выдавать Ассанжа, они опротестуют решение.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы