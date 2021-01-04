Британия отказалась выдавать Ассанжа США

В Лондоне переживают за психологическое состояние основателя WikiLeaks

Центральный уголовный суд в отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. 

Судья объяснила отклонение запроса опасением за психическое здоровье обвиняемого, передает РИА "Новости". 

Напомним, что основателя WikiLeaks задержали в 2019 году по запросу американской стороны. Вскоре после начала слушания по вопросу об экстрадиции Вашингтон предъявил Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров в США. 

В случае экстрадиции мужчине грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

При этом американская сторона не раз заявляла, что в случае отказа Британии выдавать Ассанжа, они опротестуют решение.

Юлия МИХАЙЛОВА

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