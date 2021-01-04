МИД ответил на громкие заявления госсекретаря США

В России отреагировали на хвастовство Майка Помпео о самом жестком курсе в отношении нашей страны – мол, никто из президентов не был так суров, как Дональд Трамп.



В ответ наш МИД выложил в Твиттере фотографию картины "Отступление Наполеона", сопроводив ее язвительной подписью

"Так держать, крутые парни".

О жесткой политике Помпео писал на своей странице накануне.