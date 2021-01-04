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В России отреагировали на хвастовство
Майка Помпео о самом жестком курсе в отношении нашей страны – мол, никто из
президентов не был так суров, как Дональд Трамп.
В ответ наш МИД выложил в Твиттере фотографию картины "Отступление Наполеона", сопроводив ее язвительной подписью
"Так держать, крутые парни".
Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021
О жесткой политике Помпео писал на своей странице накануне.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы