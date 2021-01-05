Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

На Украине рассказали, что сделают в случае войны с Россией. Киев якобы рассматривает вариант идти в наступление. Тогда Незалежная стала бы для РФ Афганистаном, "только покруче". Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник по информационной политике делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

По его словам, у Киева есть полный комплекс вооружений. Более того, Арестович уверяет, что Украина – единственное государство в мире – уже использует его против России. Якобы Незалежная, рассказал дипломат, выстрелила по РФ сотней "самых крутых" ракет с помощью оперативно-тактических комплексов. Арестович подчеркнул, что некоторые удары даже нанесли ущерб. Как пишут СМИ, политик, вероятно, имел в виду удары по Донбассу, несмотря на то, что в России не раз заявляли, что наша страна не является участником конфликта. Арестович добавил в эфире Politeka, что после этого с Украиной ничего не случилось. По его мнению, у Незалежной самые лучшие ракеты, лучше которых может оказаться лишь ядерное оружие.

Россияне, прочитав слова украинского дипломата, подняли его на смех. Многие были поражены, что высокий политик Незалежной может говорить такую ерунду в СМИ.

"Если война начнется, вы же с Украины, как крысы тонущего корабля по заграницам разбежитесь! Вояки!", "Было бы что завоевывать, все что можно на Украине распродано и разворовано, больше вложишься чем поимеешь. Одним словом Украина восстановлению не подлежит", "Вы скоро сами сдадитесь, вопрос времени. Над вами уже весь мир смеется", "На Украине самой уже Афганистан. Очень тяжелая наркомания", "Похоже украинский товарищ плохо знает историю афганской войны. Украина по соседству с Россией, так что война если и будет, то длится она будет не более месяца. Половина украинцев сдадутся в плен, вторая половина погибнут", "Всех клоунов собрали?" – отметили читатели РИА "Новости" в комментариях.