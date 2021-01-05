Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

На Украине рассказали, что сделают в случае войны с Россией. Киев якобы рассматривает вариант идти в наступление. Тогда Незалежная стала бы для РФ Афганистаном, "только покруче". Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник по информационной политике делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

По его словам, у Киева есть полный комплекс вооружений. Более того, Арестович уверяет, что Украина – единственное государство в мире – уже использует его против России. Якобы Незалежная, рассказал дипломат, выстрелила по РФ сотней "самых крутых" ракет с помощью оперативно-тактических комплексов. Арестович подчеркнул, что некоторые удары даже нанесли ущерб. Как пишут СМИ, политик, вероятно, имел в виду удары по Донбассу, несмотря на то, что в России не раз заявляли, что наша страна не является участником конфликта. Арестович добавил в эфире Politeka, что после этого с Украиной ничего не случилось. По его мнению, у Незалежной самые лучшие ракеты, лучше которых может оказаться лишь ядерное оружие. 

Россияне, прочитав слова украинского дипломата, подняли его на смех. Многие были поражены, что высокий политик Незалежной может говорить такую ерунду в СМИ.

"Если война начнется, вы же с Украины, как крысы тонущего корабля по заграницам разбежитесь! Вояки!", "Было бы что завоевывать, все что можно на Украине распродано и разворовано, больше вложишься чем поимеешь. Одним словом Украина восстановлению не подлежит", "Вы скоро сами сдадитесь, вопрос времени. Над вами уже весь мир смеется", "На Украине самой уже Афганистан. Очень тяжелая наркомания", "Похоже украинский товарищ плохо знает историю афганской войны. Украина по соседству с Россией, так что война если и будет, то длится она будет не более месяца. Половина украинцев сдадутся в плен, вторая половина погибнут", "Всех клоунов собрали?" – отметили читатели РИА "Новости" в комментариях. 


Полина ИВАНОВА

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Гость
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Сдается мне, доброжелатель - это пендоский <цензура>, жоподаватель для бандеровцев и вообще нехорошее подобие обезьяны.
Гость
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Доброжелатель " ну ты <цензура>--ОН . ПОЛУ-ПОКЕР , ДЫРЯВЫЙ
Доброжелатель
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«Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них – собачья: бьют их – они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.
Гость Влад
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Такая вот у них национальная черта. Балаболка, но .... Надо понять зачем он это говорит и для кого он это говорит. Отбросы людские.
Гость
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Да ну что он "бредит" (этот Алексей Арестович), чтобы Россия хотела с кем-то воевать (?) - кто это сказал не верьте ему? У России даже песня такая есть "Хотят ли русские войны?" . Правда однако, за последние 50 лет она действительно вела войну в более чем 35 стран. мира ( в том числе в бывшие союзные республиками -так назыв."братскими" - более 15 раз).
Гость
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Перепил самогона вот белочка и пришла возомнил себя покорителем Руси. Еще один кандидат в 6-ую палату на лечение.
М
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зоопарк,мутация обитателей происходит на глазах всего мира,уже не смешно и не грустно,се ля ви...
как говорил пр.Преображенский - атавизм...
Гость
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Конченый дебил как и вся эта срань «государственная»
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