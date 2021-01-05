Глава РФ остается популярной фигурой для жителей Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обойти российского лидера Владимира Путина по просмотрам новогоднего поздравления населения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что фигура главы РФ до сих пор представляет предмет повышенного интереса со стороны украинцев, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее в Сети появилась новость о том, что первое место по поисковым запросам жителей Незалежной в Google занял "С новым годом 2021", в то время как запрос с соответствущей фразой на украинском языке "З Новим роком" отстал в два раза. Более того, указанный запрос является единственным украиноязычным в ведущих десяти запросах в пределах Незалежной в Сети. Седьмую строчку заняло поздравление Путина, в то время как обращение Зеленского заняло лишь 13-е место.

По словам сенатора, непопулярность украинского лидера в родной стране на фоне Нового года объясняется большей востребованностью обращения его российского коллеги. По этой причине можно сделать вывод о том, что Путин до сих пор вызывает интерес у местного населения, в то время как действующий президент Украины теряет рейтинг.

Более того, Киев не может ограничить информационное поле РФ в пределах своего государства, а украинцы, как и ранее, по-прежнему стремятся получить информацию из России, о чем Пушков написал в своем телеграм-канале.

Ранее Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, заявившего о том, что над Симферополем будет развеваться флаг Незалежной.