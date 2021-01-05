Глава РБ дал совет своим ненавистникам

Александр Лукашенко признался, что хотел бы, чтобы в Белоруссии стало мирно. Глава страны поведал, как нужно решать ситуацию с тем, что он руководит государством.

По его словам, если кому-то не нравится нынешний президент Белоруссии, то изменить это могут лишь выборы. Батька также отметил, что 2021-й станет Годом народного единства в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что выбрал такую тему, чтобы показать – он не враг народу, передает "Белта".

В Белоруссии после выборов президента 9 августа вспыхнули митинги. Недовольные требуют отставки Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская и вовсе объявила себя победителем голосования.