Лукашенко указал на способ решить вопрос с его президентством

Глава РБ дал совет своим ненавистникам

Александр Лукашенко признался, что хотел бы, чтобы в Белоруссии стало мирно. Глава страны поведал, как нужно решать ситуацию с тем, что он руководит государством.

По его словам, если кому-то не нравится нынешний президент Белоруссии, то изменить это могут лишь выборы. Батька также отметил, что 2021-й станет Годом народного единства в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что выбрал такую тему, чтобы показать – он не враг народу, передает "Белта". 

В Белоруссии после выборов президента 9 августа вспыхнули митинги. Недовольные требуют отставки Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская и вовсе объявила себя победителем голосования. 

Полина ИВАНОВА

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