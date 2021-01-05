Тайный план Байдена по России разоблачили

Тайный план Байдена по России разоблачили
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Демократ лишь прикрывается словами о наказании для Москвы

Видный некогда деятель Белого дома Джейк Салливан, скорее всего, вернется туда в качестве советника по национальной безопасности нового президента США Джо Байдена, который уже готовится наказать Россию за якобы совершенные хакерские атаки на госучреждения в декабре. Эксперт оценил такое развитие событий. 

Политический аналитик Евгений Валяев отмечает, что Салливан во многом будет определять внешнеполитический курс США. При этом по отношению к России США будут вести себя более предсказуемо, чем при пока еще действующем президенте Дональде Трампе.

Эксперт предположил, что высказывание Салливана о наказании для России, которая, по их мнению может быть замешана в хакерских атаках, это всего лишь навсего тактический прием. Возможно, команда Байдена тем самым хочет склонить Россию как можно скорее продлить СНВ-III. Пригрозив санкциями за кибератаку, демократ может понадеяться на подписание нового договора, тем самым выставив себя в самом начале своего президентства с выгодной стороны. Ведь Трамп лишь на словах говорит о сотрудничестве с Москвой. Впрочем, Россия никогда не отказывалась от конструктивного сотрудничества по соглашению.

Также помочь нормализации отношений двух стран может иранская ядерная сделка. Если Москва, как считает Валяев, поспособствует возвращению Тегерана к переговорам, Вашингтон будет благодарен. Впрочем, ожидать снятия санкций с России не стоит, подчеркнул эксперт в разговоре со "Свободной прессой". 

Ранее американские СМИ писали о том, что Россия может готовить новую "атаку" на США перед вступлением Байдена в должность. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам

Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей