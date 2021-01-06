Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу

Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу
Gazprom/www.globallookpress.com
Киев готов снизить убытки путем соглашения с Россией

Российская госкорпорация "Газпром" приняла решение о снижении газового транзита через территорию Украины, сократив показатель в 180 млн кубометров топлива в сутки до 130 млн. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 января, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По словам руководителя украинского оператора, Незалежная готова рассмотреть вариант об обеспечении увеличенного объема транзита газа из России, если "Газпром" подаст украинской стороне соответствующую заявку, о чем Макогон заявил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Напомним, в конце 2019 года российская и украинская стороны после переговоров приняли решение о заключении ряда соглашений по продлению транзита газа через Незалежную на пятилетний срок. Госкорпорация обязалась обеспечить 65 млрд кубов за первые 12 месяцев и 40 млрд за последующий период. Благодаря достигнутой договоренности транзит продлился с 1 января прошлого года после истечения срока ранее действовавшего соглашения, передает РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад начались поставки энергосырья в Сербию по проложенной нитке "Турецкого потока", благодаря которому российская сторона смогла реализовать транзит газа в обход украинской ГТС. 1 января Сербия заявила о том, что начала принимать российское топливо по нитке "Турецкого потока" через пункт Киреево-Зайчар, который находится на болгарско-сербской границе. В сутки объем должен составить примерно 6 миллионов кубометров газа.

Эксперт Игорь Юшков заявил ранее, что к 2025 году РФ прекратит пользоваться украинской ГТС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Молдавскому лидеру напомнили, что у Кишинева хватает и других проблем

Тайный план Байдена по России разоблачили

Демократ лишь прикрывается словами о наказании для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей