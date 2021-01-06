Соратник Ельцина назвал новые причины распада СССР

Соратник Ельцина назвал новые причины распада СССР
SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Бывший министр экономики России раскритиковал советское руководство за "нефтяную иглу"

Экс-глава Минэкономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев заявил, что причина краха Советского Союза заключалась в неэффективности устоявшейся планово-административной системы, которая "работала до поры до времени".

Бывший глава экономического ведомства сослался на слова экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, заявившей о том, что советский социализм был искусственной и выдуманной системой, которая, по словам Нечаева, начала "захлебываться" уже в 1960-х годах. По этой причине Кремль попытался реформировать устоявшуюся систему реформами в виде повышения самостоятельности госпредприятий и введения отдельных элементов системы хозяйственного расчета. А после Пражской весны, которая произошла в 1968 году, руководство решило свернуть преобразование.

Нечаев уверен, что Советскому Союз грозил развал уже в 1970-х, однако страну спасло открытие Самотлорского месторождения, а взлетевшая стоимость нефти после очередного арабо-израильского конфликта помогла СССР продержаться. Тем не менее, считает эксперт, экономика стала зависимой от энергосырья, сев на "нефтяную иглу".

При этом специалист добавил, что государство также находилось в критической зависимости от зернового импорта, и страна не имела возможности себя прокормить. Попытки первого президента СССР Михаила Горбачева "оттащить от пропасти" государство потерпели неудачу, и в конце 1980-х годов Советский Союз уже находился в состоянии кризиса, о чем спикер заявил в интервью МК.

Ранее в СМИ появилась информация о главной причине раздора между Ельциным и Горбачевым, возникшем летом 1988 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Враньё!
Гость
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Как таких еще допускают что-то квакать! Их место вместе с Горбачевым, Ельциным и иже с ними должно давно быть вычеркнуто из истории СССР. Нынешняя россия - это не РОССИЯ! Предатель всегда оставался нечистью.
Гость
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СССР не развалился,его развалили!
Гость
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Кто такой Андрей Нечаев ,чтобы так утверждать? Это ещё раз подтверждает ,что либералы хотят снова на трон.
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