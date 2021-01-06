Скандал с иконой Лаврова продолжается: Кулеба набросился на Додика

Скандал с иконой Лаврова продолжается: Кулеба набросился на Додика
Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Киев негодует из-за подаренной Москве исторической реликвии

Представитель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сделал ложное заяление, объявив о том, что подаренная главе российского МИД Сергею Лаврову икона не была предметом требований со стороны Киева. Соответствующее заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Додик выступил с заявлением о том, что власти Незалежной не направили БиГ требование о передаче подаренной российской стороне иконы. По словам главы украинского МИД, Сараево "продолжает врать", а Киев продолжит настаивать на возвращении иконы.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам", – написал министр на своей странице в "Твиттер".

Напомним, ранее глава российского МИД получил в подарок от Додика православную икону, которая, по информации медиа, создана еще несколько веков назад, а позднее найдена в Луганске. Представители украинской дипмиссии направили Сараево протест, требуя раскрыть происхождение предмета. Кремль порекомендовал обеим сторонам выяснить отношения в правовом поле, после чего передал икону посольству БиГ, расположенному в Москве, передает РИА Новости.

В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что Киев так и не смог доказать украинское происхождение иконы, переданной министру иностранных дел России. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Молдавскому лидеру напомнили, что у Кишинева хватает и других проблем

Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом

Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей