Беспорядки в Вашингтоне привели к жертвам

Накануне сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где проходило утверждение итогов выборов главы государства. В результате вице-президента Майка Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы лишить миллиардера полномочий досрочно.

С таким предложением выступили 19 демократов из юридического комитета палаты представителей США. Один из авторов идеи Дэвид Чичиллине опубликовал письмо Пенсу в "Твиттер", где отметил, что Трамп отказывается защищать демократию в США.

Более того, несколько членов администрации президента США обсуждают возможность его досрочного ухода с поста. Об этом рассказал телеканал CBS News. Политолог Борис Межуев уверен, что 25-я поправка будет использована, а Трамп покинет Белый дом в ближайшее время. Об этом он поведал РИА "Новостям".

В ходе беспорядков четыре человека погибли. 14 полицейских получили ранения, пишет телеграм-канал РИА "Новости". Больше 50 человек задержали. Возле Капитолия полиция нашла самодельные бомбы и холодильник с "коктейлем Молотова", передает телеграм-канал RT. Вечером в США начал действовать комендантский час, который мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила на 15 дней, до 21 января. Ведь 20 числа должна состояться инаугурация нового президента.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отправит в Вашингтон тысячу бойцов нацгвардии города, чтобы обеспечить мирную передачу власти.

Сейчас заседание Конгресса США продолжается. К утру по Москве голоса выборщиков штатов Джорджия, Мичиган и Невада ушли Байдену. Отклонены возражения против утверждения выборов в Пенсильвании. В ходе заседания демократ Джин Шахин поставила Трампу в пример Михаила Саакашвили, который ушел с поста президента Грузии, несмотря на победу оппозиции.

В то же время канал NBC сообщил, что Трамп запретил ключевому помощнику Пенса Марке Шорте заходить в Белый дом.

О том, как сторонники Трампа разгромили Капитолий, "Утро.ру" писало раннее.