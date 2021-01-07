Трампа могут выгнать из Белого дома раньше срока: последние подробности о событиях в США

Трампа могут выгнать из Белого дома раньше срока: последние подробности о событиях в США
Фото: Steven Ramaherison via www.imago/ www.imago-images.de/globallookpress.com
продолжениеКонгресс объявил Байдена новым президентом США
Беспорядки в Вашингтоне привели к жертвам

Накануне сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где проходило утверждение итогов выборов главы государства. В результате вице-президента Майка Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы лишить миллиардера полномочий досрочно.

С таким предложением выступили 19 демократов из юридического комитета палаты представителей США. Один из авторов идеи Дэвид Чичиллине опубликовал письмо Пенсу в "Твиттер", где отметил, что Трамп отказывается защищать демократию в США. 

Более того, несколько членов администрации президента США обсуждают возможность его досрочного ухода с поста. Об этом рассказал телеканал CBS News. Политолог Борис Межуев уверен, что 25-я поправка будет использована, а Трамп покинет Белый дом в ближайшее время. Об этом он поведал РИА "Новостям". 

В ходе беспорядков четыре человека погибли. 14 полицейских получили ранения, пишет телеграм-канал РИА "Новости". Больше 50 человек задержали. Возле Капитолия полиция нашла самодельные бомбы и холодильник с "коктейлем Молотова", передает телеграм-канал RT. Вечером в США начал действовать комендантский час, который мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила на 15 дней, до 21 января. Ведь 20 числа должна состояться инаугурация нового президента. 

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отправит в Вашингтон тысячу бойцов нацгвардии города, чтобы обеспечить мирную передачу власти. 

Сейчас заседание Конгресса США продолжается. К утру по Москве голоса выборщиков штатов Джорджия, Мичиган и Невада ушли Байдену. Отклонены возражения против утверждения выборов в Пенсильвании. В ходе заседания демократ Джин Шахин поставила Трампу в пример Михаила Саакашвили, который ушел с поста президента Грузии, несмотря на победу оппозиции. 

В то же время канал NBC сообщил, что Трамп запретил ключевому помощнику Пенса Марке Шорте заходить в Белый дом. 

О том, как сторонники Трампа разгромили Капитолий, "Утро.ру" писало раннее. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Гость из будущего
В США существует демократия даже в таком виде, где граждане страны имеют Право избираться бить избранным.
В России граждане страны не имеют Права избираться бить избранным.
Все кто претендуют на главную должность Президента страны уничтожаются спецслужбами, как это было с Борисом Немцовым (убит) и Алексеем Навальным (отравление).
Россиянам можно ненавидеть американцев, украинцев, грузин, белорусов восставших против режимов узурпировавших власть и ждать когда питерский аферист передаст власть ближайшему окружению а самого извращенца вынесут вперёд ногами через Спасские ворота из Кремля.
А ты то чего лезешь сюда, недоносок импортный. Твой русский выдает в тебе иностранную рожу. Это не от неграмотности, а от того, что ты не носитель русского языка))
Право избираться бить избранным. - ты сам понял, что написал?)) Бить избранным - бить морды? Или бить по голове? Даже самый неграмотный носитель русского языка не напишет бить вместо быть, рожа твоя иностранная!
Гость
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Гость из будущего
В США существует демократия даже в таком виде, где граждане страны имеют Право избираться бить избранным.
В России граждане страны не имеют Права избираться бить избранным.
Все кто претендуют на главную должность Президента страны уничтожаются спецслужбами, как это было с Борисом Немцовым (убит) и Алексеем Навальным (отравление).
Россиянам можно ненавидеть американцев, украинцев, грузин, белорусов восставших против режимов узурпировавших власть и ждать когда питерский аферист передаст власть ближайшему окружению а самого извращенца вынесут вперёд ногами через Спасские ворота из Кремля.
Гость из будущего, вся эта комедия с "отравлением" навальнера просто чистому смех. Особенно ржачно было, когда он "нашел заказчика " и этот "заказчик" прямо по телефону ему рассказывал, как его травили-травили да случайно недотравили. Ну на каких наивных людей все это рассчитано?
Гость
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Ай-я-яй какой удар по соросятам, навальнятам и прочей либерде молящейся на штаты. Оказывается и тамошняя дерьмократия и свобода сказочное <цензура> для дураков. У многих сейчас глаза открылись на то что такое Америка на самом деле.
Гость
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На конец Штаты прокололись со своей липовой демократией. Выборы нечестные, голосование непрозрачное, демократия липовая и штурм Капитолия это наглядно показал. Все ихняя демократия блеф правящих партий которые только и тусуют между собой президентов а несогласным дубинки и пули. Слетел лоск с этой бандитской страны.
Гость из будущего
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В США существует демократия даже в таком виде, где граждане страны имеют Право избираться бить избранным.
В России граждане страны не имеют Права избираться бить избранным.
Все кто претендуют на главную должность Президента страны уничтожаются спецслужбами, как это было с Борисом Немцовым (убит) и Алексеем Навальным (отравление).
Россиянам можно ненавидеть американцев, украинцев, грузин, белорусов восставших против режимов узурпировавших власть и ждать когда питерский аферист передаст власть ближайшему окружению а самого извращенца вынесут вперёд ногами через Спасские ворота из Кремля.
Гость
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Свинопидорылов надо к ним отправить на перемогу, родное к родному. Сдохните, твари!
М
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чо не подожгли капитолий матрасы,учитесь у свиноебов,развалили усср все порушили и разворовали за десяток лет,профессионалы,не то вы сброд со всего мира,даже поджечь мозгов не хватило
Гость с Урала
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Бумеранг всегда прилетает обратно к тому, кто его запустил.
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