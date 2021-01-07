У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"

У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"
Фото: Nord Steram 2/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США

Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах заявил о том, что захват конгресса США сторонниками Трампа может сыграть на руку России. Дело в том, что беспорядки в Америке отвлекают внимание от напряженной ситуации, сложившейся вокруг "Северного потока – 2".

По словам политолога, перед Россией сейчас стоит важная цель – завершить строительство объекта. Происходящие в США события положительно повлияют на проект.

Булах отметил, что Россия может извлечь выгоду из протестов не только в отношении "Северного потока – 2", передает URA.RU.

"Здесь и проблема с Европой, которая на фоне такой нестабильности пересматривает свою санкционную политику. Мы не должны забывать и об Украине, поскольку в данном случае это часть русского мира", – высказался эксперт.

Напомним, накануне, 6 января, сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время утверждения итогов выборов главы государства. Начались столкновения с полицией, в ходе которых пострадали несколько человек.

Позже стало известно, что Трампу может грозить досрочная отставка. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Это наши хакеры хакуют сейчас по Капитолию во главе с Путиным. Путин решил лично возглавить недовольных американцев. Трамн видимо сам не справляется. Всё опять приходится делать самому, жалуется Путин, обнимая афроамериканца.
Гость
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Ну чего обстановку нагнетать такими жаренными заголовками, немцы уже разрабатывают и новый фонд и закон по которому этот поток будет достроен и заработает. Они в нем кровно заинтересованы, они умнее остальных шавок поджавших хвосты перед Америкой.
Гость
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Чипы Дейлы мля, просто достройте это все по быстрому!
М
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нашим соплежуям из думы и кремля нужно не ждать очередных санкций а самим их предьявить белому дому за нарушения и подтасовку на выборах и произвол против демонстрантов
так и будите выражать озабоченность и трястись за свои накопления на западе?
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