У Трампа не осталось шансов оспорить результаты выборов

Конгресс США утвердил результаты выборов. Демократ Джо Байден получил 270 голосов выборщиков, став новым главой Белого дома.

Об этом пишет РИА "Новости". В этот раз заседание Конгресса стало историческим – оно продолжалось около 10 часов с перерывами. В это же время на улицах Вашингтона шли беспорядки. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, из-за чего заседание приостановили.

Позже ситуацию удалось нормализовать. В штате Колумбия действует комендантский час до 21 января. 20 числа должна состояться инаугурация Байдена. При этом некоторые американские чиновники требуют отстранить Трампа от власти уже сейчас.

Какие планы у пока еще главы Белого дома на ближайшие дни, неизвестно. Однако теперь у Трампа нет никаких правовых возможностей, чтобы оспорить результаты выборов.

Позже стало известно, что Трамп пообещал передать власть Байдену 20 января, хоть он и не согласен с итогом, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".