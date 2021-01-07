Конгресс объявил Байдена новым президентом США

Конгресс объявил Байдена новым президентом США
Джо Байден. Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress.com
У Трампа не осталось шансов оспорить результаты выборов

Конгресс США утвердил результаты выборов. Демократ Джо Байден получил 270 голосов выборщиков, став новым главой Белого дома.

Об этом пишет РИА "Новости". В этот раз заседание Конгресса стало историческим – оно продолжалось около 10 часов с перерывами. В это же время на улицах Вашингтона шли беспорядки. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, из-за чего заседание приостановили. 

Позже ситуацию удалось нормализовать. В штате Колумбия действует комендантский час до 21 января. 20 числа должна состояться инаугурация Байдена. При этом некоторые американские чиновники требуют отстранить Трампа от власти уже сейчас. 

Какие планы у пока еще главы Белого дома на ближайшие дни, неизвестно. Однако теперь у Трампа нет никаких правовых возможностей, чтобы оспорить результаты выборов. 

Позже стало известно, что Трамп пообещал передать власть Байдену 20 января, хоть он и не согласен с итогом, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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Интересно, а чего Бидон ожидал после того, как пришел к власти на волне ужасающего разгула черного террора, да еще не въехав даже в Белый дом уже пообещал раздать паспорта США еще 11 миллионам черножопых тварей? Белые американцы показали, что с ними придется считаться. И главное, что у них есть настоящий боевой лидер. Трамп - красава! Make America Great and White Again!
Гость
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Да здравствует старый маразматик победивший при помощи липовых выборов. Теперь будет демократизировать сторонников Трампа дубинками и пулями, покажет всю липовую американскую демократию в действии.
Гость
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Интересно, по CNN сейчас "Лебединое озеро" крутят? )))
Гость
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В стане пидърасов прибыло, что б вы твари все сдохли в страшных корчах!!!
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