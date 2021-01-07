О поездке главы государства знал лишь определенный круг людей

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин посетил Дамаск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что подготовка этого мероприятия похожа на "триллер похлеще и голливудского, и любого другого" фильма.

Глава Минобороны рассказал, что если снять фильм о рабочих моментах, то лента может стать отличным учебником для всех спецслужб о том, как готовить подобные визиты. Об этом стало известно из программы "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", которую показали на канале "Россия 1".

Начальник ГРУ Игорь Костюков также поделился деталями тайной подготовки визита Путина в Сирию. Впервые в таком мероприятии участвовала разведка. А вот служба протокола и пресс-служба этим вопросом, наоборот, не занимались.

К январю 2020-го ситуация в Сирия заметно улучшилась, но там продолжали действовать противники власти, что вызывало опасения, поведал Костюков.

Поэтому весь процесс держался в тайне. Количество людей, которые занимались поездкой, был ограничен. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, сложность состояла в том, чтобы соблюсти конфиденциальность. Именно Генштаб руководил офицерами и генералами, которые готовили визит.

"Мы должны были организовать выполнение задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий",

– поведал Герасимов.

Для этого распространили слух, что в Сирию оправится Шойгу. Однако была проблема – министр обороны не раз бывал в этой стране, а принимаемые меры безопасности были беспрецедентными. Проверялся весь маршрут, точки контроля, решались вопросы радиоэлектронной борьбы и многое другое. Дороги и здания проверялись на радиационную, химическую и биологическую защиту.

Однако российским спецслужбам удалось соблюсти все меры безопасности и не допустить утечки информации. А сопровождение – транспорт, в том числе военные вертолеты отправляли в Сирию заранее и постепенно.