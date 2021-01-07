Россия рискует потерять Белоруссию - эксперт

Россия рискует потерять Белоруссию - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/http://www.globallookpress.com/
Москве стоит отказаться от выжидательной позиции по Минску

Несмотря на то, что протесты в Белоруссии утихли, они не прекратились. План России по политическим изменениям в Республике пока не увенчался успехом. Москва заняла выжидательную позицию, дав понять Александру Лукашенко, как полагают политологи, что тот должен уйти после принятия поправок в Конституцию. Однако Батька не готов так просто сдаться, что может привести к тому, что Россия потеряет влияние в Белоруссии. Так считает эксперт Евгений Гонтмахер.

Публицист в колонке для "МК" отмечает, что сначала предполагалось, что поправки рассмотрит Всебелорусское народное собрание. Теперь же понятно, что этого не случится в феврале 2021 года. Гонтмахер полагает, что с помощью мероприятия Лукашенко подаст сигнал Москве – он в скором времени не покинет пост президента Республики. 

Эксперт утверждает, что если Россия не предпримет сейчас никаких шагов, то потеряет Белоруссию. Ведь все больше белорусов начинает хуже относиться к России. К тому же ЕС и США, скорее всего, усилят давление на Республику после вступления Джо Байдена в должность президента США. Если Запад введет новые санкции против Белоруссии, пишет Гонтмахер, то экономика страны обвалится. Станет ли Москва помогать Минску в таком случае, неизвестно. 

Эксперт предположил, что события в стране будут развиваться по революционному сценарию и Лукашенко, в конце концов, свергнут. Тогда Россия, по его мнению, проиграет – народ отвернется от соседа, который еще и потеряет деньги. Новый глава Белоруссии, вне зависимости от того, кто им будет, вероятнее всего, не станет дружить с Москвой. Гонтмехер считает, что России нужно наладить контакты с Координационным советом и Светланой Тихановской, чтобы избежать тяжелых последствий. Лукашенко это не понравится, но он поймет, что потерял поддержку России, и уйдет сам. Москва же останется победителем, уверен эксперт. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Пусть беларусы боятся что потеряют Россию. Сидят на шее да еще выпендртваются...
Гость
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Гость
Неужели вы не видите что в результате действий АГЛ республика окажется на западе если Россия не будет активнее думать и делать хоть она и занята только деланьем денег
Ой, да что ты говоришь? И каких же это действий Лукашенко? Что-то я живя в Беларуси этих действий не заметила.
Гость
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Вячеслав Москва
“…Новый глава Белоруссии, вне зависимости от того, кто им будет, вероятнее всего, не станет дружить с Москвой.…” – можно подумать, что сейчас колхозник дружит с Москвой. Просто, используя зависимость от белорусской продукции, имеющей стратегическое значение для России, он выпрашивает деньги на своё содержание.
В Беларуси ВСЕ образование, за очень редким исключением на РУССКОМ языке. И никто из беларусского руководства не называет и не считает Россию врагом. И кстати Беларусь в 1991 году на референдуме, как и почти все проголосовала на сохранение единого государства. Но я посмотрю, что некоторые прямо из трусов лезут, стремясь сделать из Беларуси вторую после Украины АнтиРоссию. Но вот только фиг вам.
Вячеслав Москва
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“…Новый глава Белоруссии, вне зависимости от того, кто им будет, вероятнее всего, не станет дружить с Москвой.…” – можно подумать, что сейчас колхозник дружит с Москвой. Просто, используя зависимость от белорусской продукции, имеющей стратегическое значение для России, он выпрашивает деньги на своё содержание.
Гость
Ответить
ГостьЗ.Ш.М.
Путин умный ,он все уже обдумал и обязательно сделает верный ход конем.Путин поднял Россию,сделал ее всесильной и дальше сделает все ,чтобы и дальше делать верные ходы .Его, Путина ,послал сам всевышний ,и помогает ему.
"..Путин поднял Россию,сделал ее всесильной и дальше.." поставил ее раком
Гость
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ГостьЗ.Ш.М.
Путин умный ,он все уже обдумал и обязательно сделает верный ход конем.Путин поднял Россию,сделал ее всесильной и дальше сделает все ,чтобы и дальше делать верные ходы .Его, Путина ,послал сам всевышний ,и помогает ему.
да ты шо
Гость
Ответить
Неужели вы не видите что в результате действий АГЛ республика окажется на западе если Россия не будет активнее думать и делать хоть она и занята только деланьем денег
ГостьЗ.Ш.М.
Ответить
Путин умный ,он все уже обдумал и обязательно сделает верный ход конем.Путин поднял Россию,сделал ее всесильной и дальше сделает все ,чтобы и дальше делать верные ходы .Его, Путина ,послал сам всевышний ,и помогает ему.
Гость
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Только при Лукашенко будет "дружба", так как он старой закалки. Новое поколение не будет с Россией-другое воспитание, как и у всех- красиво жить и при этом не работать.
М
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и тут советчик политолух в кипе,как же задрали,как грибы после дождя эта нация везде выползает
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