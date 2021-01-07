Беспорядки в Вашингтоне могут вылиться в гражданскую войну

События в США 6 января потрясли мировую общественность. В России отреагировали на штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, а также оценили, как могут развиваться события в дальнейшем.

Так, первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров полагает, что когда эмоции поутихнут, в США обязательно найдут в этих событиях "русский след", ведь иначе американцы не могут.

"Надо же на кого-то свалить то, что произошло в Америке",

– подчеркнул Джабаров в эфире радио "КП", хотя это и очевидно – русских там не было ни в прямом, ни в переносном смысле.

Политик отметил, что история не закончилась и может закончиться непредсказуемо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также не осталась в стороне. Дипломат указала на то, что недавние события – это внутренне дело США. Захарова обратила внимание на то, что избирательная система Штатов устарела, из-за чего есть возможности для нарушений. К тому же СМИ теперь – "политический инструмент борьбы". Все это раскалывает американское общество. Она пожелала "дружественному народу" с достоинством пережить это непростое время, передает РИА "Новости".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский же считает,что демократические институты США еще работают, но произошел перекос в борьбе против Дональда Трампа. Политик полагает, что у действующего президента все еще есть шанс сохранить власть и прекратить произвол с фальсификацией выборов. Например, ввести режим ЧП и начать пересчет голосов.Тем более, что народ в большинстве своем поддерживает его, отметил Жириновский в телеграм-канале.

Ранее Конгресс США утвердил Джо Байдена в качестве нового президента.