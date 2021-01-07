Обязательно найдут "русский след": в Москве оценили штурм Капитолия США

Обязательно найдут "русский след": в Москве оценили штурм Капитолия США
Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Беспорядки в Вашингтоне могут вылиться в гражданскую войну

События в США 6 января потрясли мировую общественность. В России отреагировали на штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, а также оценили, как могут развиваться события в дальнейшем. 

Так, первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров полагает, что когда эмоции поутихнут, в США обязательно найдут в этих событиях "русский след", ведь иначе американцы не могут. 

"Надо же на кого-то свалить то, что произошло в Америке",

подчеркнул Джабаров в эфире радио "КП", хотя это и очевидно – русских там не было ни в прямом, ни в переносном смысле. 

Политик отметил, что история не закончилась и может закончиться непредсказуемо. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также не осталась в стороне. Дипломат указала на то, что недавние события – это внутренне дело США. Захарова обратила внимание на то, что избирательная система Штатов устарела, из-за чего есть возможности для нарушений. К тому же СМИ теперь – "политический инструмент борьбы". Все это раскалывает американское общество. Она пожелала "дружественному народу" с достоинством пережить это непростое время, передает РИА "Новости". 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский же считает,что демократические институты США еще работают, но произошел перекос в борьбе против Дональда Трампа. Политик полагает, что у действующего президента все еще есть шанс сохранить власть и прекратить произвол с фальсификацией выборов. Например, ввести режим ЧП и начать пересчет голосов.Тем более, что народ в большинстве своем поддерживает его, отметил Жириновский в телеграм-канале. 

Ранее Конгресс США утвердил Джо Байдена в качестве нового президента. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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Трампу по любому надо колоть Америку тем более что он это может и есть народ который за него. Жить ему там не дадут, он пошел против системы богатеев Америки которые меняют президентов как перчатки, все эти партии что демократы что республиканцы все это одна шайка с одним центром управления а Трамп вылетел из обоймы. Так что выходов у него не много.
Гость
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"..Дипломат указала на то, что недавние события – это внутренне дело США. Захарова обратила внимание на то, что избирательная система Штатов устарела,.." Зато изменение конституции в угоду одного пахана - это вершина демократии, да ?
Гость
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зачем искать?республиканцев сейчас будут чморить по серьёзному.Ну и по факту- однопартийная система останется,не перед кем оправдыватся и скатятся к фашизму
Гость
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Да режьте друг друга уроды, мозгов если нет, бандеров вам в помощь, дебилы мля.
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