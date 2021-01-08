Начало крупной революции: политолог о ситуации в США

Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Эксперт прокомментировал беспорядки в стране

В США по-прежнему неспокойно. Комментируя ситуацию с выборами главы государства, политолог из Франции Эммануэль Леруа отметил, что неуверенность в итогах голосования остается до инаугурации. Церемония, напомним, должна состояться меньше, чем через две недели – 20 января.

Неопределенность, которая присутствует в США сейчас – это предвестник хаоса в будущем, заявил Леруа в беседе с РЕН ТВ.

Политолог также добавил, что между двумя станами, на которые разделилось общество в Штатах, глубокая пропасть. Одни за Дональда Трампа, другие – за Джо Байдена. И это не просто демократы и республиканцы. Это патриоты и мондиалисты.

"…думаю, мы только в начале крупной революции по-американски",

– считает эксперт.

Леруа прогнозирует новые протесты и погромы в США и после инаугурации.

Политолог заявил, что со времен Первой мировой американцы стремятся подчинить себе мир не только с помощью силы, но и другими методами. Популяризируя американскую культуру, стиль жизни. При этом единственной страной, которая не находится в зоне влияния США, Леруа считает Россию.

С новой силой протесты в Америке вспыхнули 6 января. Тогда поддерживающие Трампа граждане прорвались в Капитолий.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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