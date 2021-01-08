СМИ назвали преемника Меркель

Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
Немецкие СМИ рассекретили имя возможного преемника Ангелы
Меркель. Как ранее сказала сама фрау канцлер, уже в сентябре этого года она
намерена оставить пост.
Как пишет Bild, ссылаясь на источники в руководстве партии ХДС, заменить Меркель может министр здравоохранения Йенс Шпан. Как отмечает газета, он сейчас пользуется в Германии большим авторитетом. Популярность у народа министр заслужил во время пандемии COVID-19.
Как стало известно журналистам, шансы Шпана на победу уже обсуждались с членами ХДС.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США