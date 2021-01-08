СМИ назвали преемника Меркель

Фрау канцлер уйдет осенью

Немецкие СМИ рассекретили имя возможного преемника Ангелы Меркель. Как ранее сказала сама фрау канцлер, уже в сентябре этого года она намерена оставить пост.



Как пишет Bild, ссылаясь на источники в руководстве партии ХДС, заменить Меркель может министр здравоохранения Йенс Шпан. Как отмечает газета, он сейчас пользуется в Германии большим авторитетом. Популярность у народа министр заслужил во время пандемии COVID-19.

Как стало известно журналистам, шансы Шпана на победу уже обсуждались с членами ХДС.