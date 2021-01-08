СМИ назвали преемника Меркель

Фрау канцлер уйдет осенью

Немецкие СМИ рассекретили имя возможного преемника Ангелы Меркель. Как ранее сказала сама фрау канцлер, уже в сентябре этого года она намерена оставить пост.

Как пишет Bild, ссылаясь на источники в руководстве партии ХДС, заменить Меркель может министр здравоохранения Йенс Шпан. Как отмечает газета, он сейчас пользуется в Германии большим авторитетом. Популярность у народа министр заслужил во время пандемии COVID-19.

Как стало известно журналистам, шансы Шпана на победу уже обсуждались с членами ХДС.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Игорь Чубайс отреагировал на слухи о свержении Путина в сентябре

Он поставил под сомнение достоверность источников информации

У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"

Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей