Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады

Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Украинцы станут бесправными рабами, предрекает парламентарий

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал беспорядки в США на фоне выборов президента. Напомним, ранее сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

По мнению Кузьмина, исход дела решили деньги. Из-за угрозы падения доллара на мировом рынке Трампа предали все, написал депутат на своей странице в Фейсбук, подчеркнув, что деньги для американцев – смысл жизни. Высказался он и том, что ждет Украину в связи со сложившейся в США ситуацией.

Парламентарий на своей странице в Фейсбук предрекает украинцам незавидное будущее. Страну будут беспощадно грабить, она станет площадкой для отмывания денег.

"Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи".

А жителей Украины превратят в "бесправных рабов", предупредил Кузьмин.

Жертвами протестов в США стали двое человек. Один из погибших служил в полиции Капитолия, напоминает РИА Новости. Беспорядки начали во время утверждения победы Байдена.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Трамп просто собздел возглавить захват капитолия, а ведь тогда могло и не быть жертв. Наполеон после бегства с о. Св. Елены без единого выстрела вернул себе Францию. Измельчали нынче политики...
Гость
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Лошажьий член вместо воротника на плечи всем бандеровцам раскрытый такой красивый красный!
Гость Брухман
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САЛА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!
Гость
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Ваш текст украина не россия. Слава украине! (деджень.)
Гость
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Глистопердежники сраные, у вас грабить уже нечего, вы всем должны, правнуки ваши должны уже всем, нет у вас ничего, уроды.
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