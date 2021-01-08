Украинцы станут бесправными рабами, предрекает парламентарий

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал беспорядки в США на фоне выборов президента. Напомним, ранее сторонники Трампа ворвались в Капитолий.



По мнению Кузьмина, исход дела решили деньги. Из-за угрозы падения доллара на мировом рынке Трампа предали все, написал депутат на своей странице в Фейсбук, подчеркнув, что деньги для американцев – смысл жизни. Высказался он и том, что ждет Украину в связи со сложившейся в США ситуацией.

Парламентарий на своей странице в Фейсбук предрекает украинцам незавидное будущее. Страну будут беспощадно грабить, она станет площадкой для отмывания денег.

"Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи".

А жителей Украины превратят в "бесправных рабов", предупредил Кузьмин.

Жертвами протестов в США стали двое человек. Один из погибших служил в полиции Капитолия, напоминает РИА Новости. Беспорядки начали во время утверждения победы Байдена.