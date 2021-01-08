Журналист обратил внимание на смонтированное видео, высмеивающее республиканца

Телеведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой высмеивается действующий американский лидер Дональд Трамп Дональд Трамп. На кадрах глава Соединенных Штатов выступает, сидя за своим столом в Овальном кабинете Белого дома.

Само видео смонтировано таким образом, словно во время обращения президента США к народу Трампа "выносят" из здания, в то время как он продолжает говорить.

"Пошел жесткий троллинг", – прокомментировал российский журналист в своем телеграм-канале выложенную в Сеть видеозапись.

Напомним, в минувшую среду сторонники республиканцев собрались на демонстрации в Вашингтоне в поддержку республиканцев, ворвавшись в здание Конгресса и устроив срыв утверждения итогов прошедшей избирательной кампании, который проводился в тот же день. В итоге в ходе столкновений погибли пять человек, включая одного сотрудника правоохранительных органов.

В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится 15 дней, включая дату инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По словам французского политолога Эммануэля Леруа, беспорядки в Штатах приведут к настоящему гражданскому конфликту.



