Соловьев показал кадры с выдворенным из Белого дома Трампом

Соловьев показал кадры с выдворенным из Белого дома Трампом
Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Журналист обратил внимание на смонтированное видео, высмеивающее республиканца

Телеведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой высмеивается действующий американский лидер Дональд Трамп Дональд Трамп. На кадрах глава Соединенных Штатов выступает, сидя за своим столом в Овальном кабинете Белого дома.

Само видео смонтировано таким образом, словно во время обращения президента США к народу Трампа "выносят" из здания, в то время как он продолжает говорить.

"Пошел жесткий троллинг", – прокомментировал российский журналист в своем телеграм-канале выложенную в Сеть видеозапись.

Напомним, в минувшую среду сторонники республиканцев собрались на демонстрации в Вашингтоне в поддержку республиканцев, ворвавшись в здание Конгресса и устроив срыв утверждения итогов прошедшей избирательной кампании, который проводился в тот же день. В итоге в ходе столкновений погибли пять человек, включая одного сотрудника правоохранительных органов.

В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится 15 дней, включая дату инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По словам французского политолога Эммануэля Леруа, беспорядки в Штатах приведут к настоящему гражданскому конфликту.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Старый пенс
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Гость из будущего
Посмотрите какие беспорядки и какой гражданский конфликт будут в России.
И как вперёд ногами через Спасские ворота будут выносить из Кремля питерского плешивого бункерного афериста, который превратил граждан России в своих рабов.
Бандерлог! Не лазай своим ковидным рылом по нашим чистым интернет-ресурсам!
Гость
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Бандеровцев (гость будущий)- вешать на первом <цензура>! И груз еще привязать побольше!
Гость
Ответить
Сам все просърал жопоъголовый тупоездень Кончайте его черные
Гость из будущего
Ответить
Посмотрите какие беспорядки и какой гражданский конфликт будут в России.
И как вперёд ногами через Спасские ворота будут выносить из Кремля питерского плешивого бункерного афериста, который превратил граждан России в своих рабов.
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