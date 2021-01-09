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В западных СМИ широкий резонанс получил инцидент с
задержанием во время беспорядков в американской столице говорящей по-русски
девушки. По добытым журналистами данным, активистка оказалась уроженкой
Молдавии. Девушку зовут Кристина Малимон, ей 28 лет.
На штурм Капитолия молодая женщина отправилась вместе со своей пожилой родительницей Евгенией – 54-летняя протестующая тоже имеет корни в Молдавии.
Также сотрудникам американского издания Buzzfeed удалось выяснить, что говорящая по-русски девушка активно выступает в поддержку Дональда Трампа, который сейчас завершает свой путь в роли американского президента.
Шумиху вокруг говорящего по-русски "штурмовика" Капитолия подняли накануне, 8 января. О том, что одному из арестованных нужен переводчик с русского, писало издание The Washington Post.
К слову, недавно политолог из Франции Эммануэль Леруа назвал ситуацию в США началом крупной революции.
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