Раскрыта интрига с задержанной при штурме Капитолия русскоговорящей девушкой

Раскрыта интрига с задержанной при штурме Капитолия русскоговорящей девушкой
Флаг США. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Молодая женщина выражала недовольство ситуацией в Америке в компании с матерью

В западных СМИ широкий резонанс получил инцидент с задержанием во время беспорядков в американской столице говорящей по-русски девушки. По добытым журналистами данным, активистка оказалась уроженкой Молдавии. Девушку зовут Кристина Малимон, ей 28 лет.

На штурм Капитолия молодая женщина отправилась вместе со своей пожилой родительницей Евгенией – 54-летняя протестующая тоже имеет корни в Молдавии.

Также сотрудникам американского издания Buzzfeed удалось выяснить, что говорящая по-русски девушка активно выступает в поддержку Дональда Трампа, который сейчас завершает свой путь в роли американского президента.

Шумиху вокруг говорящего по-русски "штурмовика" Капитолия подняли накануне, 8 января. О том, что одному из арестованных нужен переводчик с русского, писало издание The Washington Post.

К слову, недавно политолог из Франции Эммануэль Леруа назвал ситуацию в США началом крупной революции.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
в ссСР БЫЛО 15 РЕСПУБЛИК ГОВОРИВШЫХ ПО РУССКИ ОТ РОССИИ ОНИ ВСЕ СМЫЛИСЬ -ЗАХОТЕЛИ СВОБОДЫ ВОТ ПУСТЬ САМИ И ОТВЕЧАЮТ
Далеко не все! Просто "великолепная тройка" (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) всех "выпихнула" из СССР (и после возмущения Казахстана "создали" СНГ, но это уже совсем не то...)
Гость
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А с какого это времени в любом государстве знание нескольких языков стало предметом для наказания? Просто, прикрывая свои технологии во что бы то ни стало свалить Трампа, демократы США пошли во все тяжкие, но в конце испугались, так как после их победы республиканцы обязательно найдут и вскроют их грязные технологии выборов 2021 года. Тогда уже ныне "светлая" демократическая победа будет точно измазана противоправными приемами их предвыборной войны против Трампа. Вот в тот момент мир и узнает: США демократическое ли оно и самое лучшее в мире государство, или нет? Но уже будет поздно! Влад.
Гость
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И чего? На кой черт нам эти цыгане? Ну решили они помародерить малек, там сам бог велел. Отпустили и <цензура> с ними.
Гость
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в ссСР БЫЛО 15 РЕСПУБЛИК ГОВОРИВШЫХ ПО РУССКИ ОТ РОССИИ ОНИ ВСЕ СМЫЛИСЬ -ЗАХОТЕЛИ СВОБОДЫ ВОТ ПУСТЬ САМИ И ОТВЕЧАЮТ
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