Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Всебелорусском народном собрании может быть рассмотрен вопрос того, какие поправки должны быть внесены в конституцию. Это случится при соответствующей готовности делегатов.
Батька отметил, что вноситься изменения будут лишь путем референдума. Вероятно, как рассказал Лукашенко Наиле Аскер-заде в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1", проект поправок будет готов к концу 2021 года.
Затем белорусы решат, что делать с конституцией. Впрочем, пока раскрывать подробности изменений Лукашенко не стал. Он добавил, что проект еще не сформирован, но страна останется социально-ориентированной.
Об этом сообщил штаб Тихановской