Народ Республики определит, будет ли в стране новый главный закон или нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Всебелорусском народном собрании может быть рассмотрен вопрос того, какие поправки должны быть внесены в конституцию. Это случится при соответствующей готовности делегатов.

Батька отметил, что вноситься изменения будут лишь путем референдума. Вероятно, как рассказал Лукашенко Наиле Аскер-заде в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1", проект поправок будет готов к концу 2021 года.

Затем белорусы решат, что делать с конституцией. Впрочем, пока раскрывать подробности изменений Лукашенко не стал. Он добавил, что проект еще не сформирован, но страна останется социально-ориентированной.