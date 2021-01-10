Батька призвал не "телепаться" в вопросе объединения

Александр Лукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде. Глава Белоруссии признался, что желал бы более "справедливой" цены на российский газ, учитывая тесные отношения двух стран.

Однако вопрос стоимости голубого топлива Батька не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и поднимать этот вопрос не планирует. По его словам, цена за 1 тыс. кубов газа в 2021-м для Минска составит $128,5.

Лукашенко также коснулся вопроса интеграции Белоруссии и России. Лидер белорусов считает, что она должна проходить более тесно. В первую очередь, это должно затрагивать вопросы экономики и общественной сферы.

"Когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: почему?"

– уточнил Лукашенко в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1".

Батька считает, что должны быть созданы равные условия для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.

Также Лукашенко признался, что у него есть единственный друг, и это Путин.

Лукашенко также поведал, что будет с конституцией РБ.