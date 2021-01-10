Лукашенко захотел интеграции с Россией и "справедливой" цены за газ

Лукашенко захотел интеграции с Россией и "справедливой" цены за газ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька призвал не "телепаться" в вопросе объединения

Александр Лукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде. Глава Белоруссии признался, что желал бы более "справедливой" цены на российский газ, учитывая тесные отношения двух стран. 

Однако вопрос стоимости голубого топлива Батька не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и поднимать этот вопрос не планирует. По его словам, цена за 1 тыс. кубов газа в 2021-м для Минска составит $128,5. 

Лукашенко также коснулся вопроса интеграции Белоруссии и России. Лидер белорусов считает, что она должна проходить более тесно. В первую очередь, это должно затрагивать вопросы экономики и общественной сферы. 

"Когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: почему?"

уточнил Лукашенко в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1". 

Батька считает, что должны быть созданы равные условия для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства. 

Также Лукашенко признался, что у него есть единственный друг, и это Путин. 

Лукашенко также поведал, что будет с конституцией РБ. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Какой батька? Никто в Беларуси так его не называет, это клише российских сми
Гость
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Бандерогандонов из будущего вообще валить надо по gps привязке, когда займутся? Земля хоть чище станет.
Гость
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Гость
О каком объединении может идти речь, если Лукашенко нелегитимный президент. Его не признала ни одна страна мира, за исключением пару диктаторских режимов. Любое соглашение будет считаться незаконным.
Ну ежели мечтать, что белоэмигрантское отребье, бандиты и воры в тюрьмах более "лэгытымны", то и соглашения по газу и нефти с Россией тож нельзя Лукашенке заключать и исполнять, как незаконные. И замерзнет Беларусь...
А скорее будет печки топить змагарами.
Кукуй
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Пора восстанавливаться российской империи. Объединение - это хорошо.
Гость
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О каком объединении может идти речь, если Лукашенко нелегитимный президент. Его не признала ни одна страна мира, за исключением пару диктаторских режимов. Любое соглашение будет считаться незаконным.
Гость из будущего
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Мойдодыр
Пока не будет полной интеграции - не будет и "справедливой" цены на газ!!! Знаем мы этого умника!
А зачем вам интеграция?
Нужны новые колонии и новые вассалы? Нужно пушечное мясо для для войн которые розвязывает Россия.
Для вас имперцев нужен прирост новых территорий, как для наркомана новые дозы.
Никогда белорусы не будут чувствовать себя на равных в вашем союзном государстве к которому вы так стремитесь.
Гость
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Цена на газ как в России для бульбашей должна быть когда бульбандия будет в составе России, на правах республики как то Башкирия или Татары
Мойдодыр
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Пока не будет полной интеграции - не будет и "справедливой" цены на газ!!! Знаем мы этого умника!
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