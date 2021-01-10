В Киргизии появились первые результаты президентских выборов

Лидер гонки обходит соперников с 73,04% голосов

В Киргизии 10 января состоялись выборы президента. Пока вперед вырвался Садыр Жапаров по итогам обработки бюллетеней с 47% участков страны. 

Как рассказали в ЦИК РИА "Новостям", за Жапарова отдали свои голоса 73,04% человек. У главного соперника 5% поддержки народа, таким образом, разрыв очень большой. 

Жапаров после протестов в Киргизии из-за результатов парламентских выборов был освобожден из тюрьмы и стал премьер-министром страны. После отставки президента Сооронбая Жээнбекова начал исполнять обязанности главы государства. 

Также в стране одновременно прошел референдум о форме правления. Его признали в ЦИК состоявшимся, так как явка составила 33% при необходимых 30%. 

Полина ИВАНОВА

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